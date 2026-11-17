Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35

PREPARTITA

Polonia-Svezia è valida per la giornata 6 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Tarczynski Arena di Wroclaw (42.771 posti).

Arbitra Felix Zwayer, con gli assistenti Robert Kempter e Nikolai Kimmeyer; quarto ufficiale Richard Hempel. Al VAR Robert Schröder, assistito da Benjamin Cortus.

La Polonia è 3° nel girone B4 con 5 punti in 6 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 9 gol fatti e 7 subiti.

La Svezia è 1° con 14 punti in 6 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 6 subiti.

In casa la Polonia ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Svezia ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).

Le ultime 5 partite della Polonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Polonia 2-1, Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Polonia-Romania 6-0, Svezia-Polonia 3-1, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (P-P-V-P-N).

Le ultime 5 partite della Svezia in UEFA Nations League (dalla più recente): Svezia-Bosnia Erzegovina 3-2, Romania-Svezia 0-1, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Svezia-Polonia 3-1, Svezia-Romania 2-1 (V-V-N-V-V).

Il miglior marcatore della Polonia in UEFA Nations League: Robert Lewandowski con 3 gol.

Il miglior marcatore della Svezia in UEFA Nations League: Viktor Gyökeres con 6 gol.

In panchina Jan Urban per la Polonia e Graham Potter per la Svezia.

In UEFA Nations League Polonia e Svezia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Polonia, 1 vittoria della Svezia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Svezia-Polonia 3-1 del 28 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Svezia-Polonia 3-2 del 31 marzo 2026.

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Polonia Svezia Partite giocate 5 5 Vittorie 1 4 Pareggi 1 1 Sconfitte 3 0 Gol segnati 8 10 Gol subiti 6 5 Gol subiti per partita 1.2 1.0 Possesso palla (%) 55.0 50.3 Passaggi 2416 2432 Passaggi riusciti 2074 2100 Precisione nei passaggi (%) 85.8 86.3 Tiri 62 46 Tiri in porta 27 23 Tiri in porta sul totale (%) 43.5 50.0 Cross 123 45 Cross riusciti 27 17 Duelli vinti 263 192 Duelli persi 211 187 Calci d'angolo a favore 29 14 Calci d'angolo contro 14 20 Falli subiti 66 58 Falli commessi 59 46 Contrasti 81 60 Contrasti vinti (%) 61.7 50.0 Fuorigioco 3 6 Ammonizioni 13 4 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Polonia-Svezia in diretta tv e streaming

Polonia-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.