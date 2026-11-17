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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:35
Inizia il Primo tempo.20:46
Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).20:46
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:46
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:50
Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).20:50
Arkadiusz Pyrka (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Fallo di Elliot Stroud (Svezia).20:52
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Arkadiusz Pyrka (Polonia).20:54
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Arkadiusz Pyrka (Polonia).20:55
Marcel Regula (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:56
Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).20:56
Tentativo fallito. Adrian Benedyczak (Polonia) un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Oskar Kubiak con passaggio filtrante.20:58
Fuorigioco. Marcel Regula(Polonia) prova il lancio lungo, ma Sebastian Szymanski e' colto in fuorigioco.20:59
Wiktor Nowak (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:00
Fallo di Gustaf Lagerbielke (Svezia).21:00
Gol! Polonia 1, Svezia 0. Adrian Benedyczak (Polonia) un tiro di destro da centro area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Arkadiusz Pyrka con cross.21:01
Fallo di Kacper Potulski (Polonia).21:02
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:02
Tentativo fallito. Sebastian Szymanski (Polonia) un tiro di sinistro da centro area di poco a lato sulla destra. Assist di Nicola Zalewski in seguito a un contropiede.21:07
Tentativo fallito. Yasin Ayari (Svezia) un tiro di destro da fuori area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Viktor Gyökeres.21:08
Gol! Polonia 1, Svezia 1. Hugo Larsson (Svezia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Viktor Gyökeres.21:10
Fallo di Kacper Potulski (Polonia).21:12
Viktor Gyökeres (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:12
Fallo di Sebastian Szymanski (Polonia).21:15
Alieu Njie (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:15
Eric Smith (Svezia) colpisce il palo destro con un colpo di testa da centro area. Assist di Elliot Stroud in seguito a un calcio da fermo.21:15
Tiro respinto. Viktor Gyökeres (Svezia) un tiro di destro da centro area.21:15
Tentativo fallito. Gustaf Lagerbielke (Svezia) un colpo di testa da centro area di poco alto sulla destra in seguito a un calcio da fermo.21:16
Sebastian Szymanski (Polonia) colpisce la traversa con un tiro di sinistro da centro area.21:16
Piotr Zielinski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:18
Fallo di Alexander Bernhardsson (Svezia).21:18
Fallo di Marcel Regula (Polonia).21:19
Yasin Ayari (Svezia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:19
Tiro respinto. Hugo Larsson (Svezia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Alieu Njie.21:20
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Kacper Potulski (Polonia).21:22
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Marcel Regula (Polonia).21:23
Gara momentaneamente sospesa, Marcel Regula (Polonia) per infortunio.21:24
Gara riprende.21:26
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:28
Fallo di Felix Beijmo (Svezia).21:28
Fallo di Arkadiusz Pyrka (Polonia).21:29
Alieu Njie (Svezia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.21:29
Il quarto ufficiale ha indicato 3 minuti di recupero.21:31
Calcio d'angolo,Svezia. Calcio d'angolo causato da Jan Bednarek (Polonia).21:31
Marcel Regula (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:32
Fallo di Hugo Larsson (Svezia).21:32
Nicola Zalewski (Polonia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Felix Beijmo (Svezia).21:33
Primo tempo terminato, Polonia 1, Svezia 1.21:34
Polonia-Svezia è valida per la giornata 6 del girone B4 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Tarczynski Arena di Wroclaw (42.771 posti).
Arbitra Felix Zwayer, con gli assistenti Robert Kempter e Nikolai Kimmeyer; quarto ufficiale Richard Hempel. Al VAR Robert Schröder, assistito da Benjamin Cortus.
La Polonia è 3° nel girone B4 con 5 punti in 6 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 3 sconfitte), con 9 gol fatti e 7 subiti.
La Svezia è 1° con 14 punti in 6 partite (4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte), con 11 gol fatti e 6 subiti.
In casa la Polonia ha fatto 5 punti in 3 partite (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte); fuori casa la Svezia ne ha fatti 5 in 3 (1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte).
Le ultime 5 partite della Polonia in UEFA Nations League (dalla più recente): Romania-Polonia 2-1, Bosnia Erzegovina-Polonia 1-0, Polonia-Romania 6-0, Svezia-Polonia 3-1, Polonia-Bosnia Erzegovina 0-0 (P-P-V-P-N).
Le ultime 5 partite della Svezia in UEFA Nations League (dalla più recente): Svezia-Bosnia Erzegovina 3-2, Romania-Svezia 0-1, Bosnia Erzegovina-Svezia 1-1, Svezia-Polonia 3-1, Svezia-Romania 2-1 (V-V-N-V-V).
Il miglior marcatore della Polonia in UEFA Nations League: Robert Lewandowski con 3 gol.
Il miglior marcatore della Svezia in UEFA Nations League: Viktor Gyökeres con 6 gol.
In panchina Jan Urban per la Polonia e Graham Potter per la Svezia.
In UEFA Nations League Polonia e Svezia si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie della Polonia, 1 vittoria della Svezia e 0 pareggi. L'ultimo precedente: Svezia-Polonia 3-1 del 28 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Svezia-Polonia 3-2 del 31 marzo 2026.
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Polonia
|Svezia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|1
|4
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|3
|0
|Gol segnati
|8
|10
|Gol subiti
|6
|5
|Gol subiti per partita
|1.2
|1.0
|Possesso palla (%)
|55.0
|50.3
|Passaggi
|2416
|2432
|Passaggi riusciti
|2074
|2100
|Precisione nei passaggi (%)
|85.8
|86.3
|Tiri
|62
|46
|Tiri in porta
|27
|23
|Tiri in porta sul totale (%)
|43.5
|50.0
|Cross
|123
|45
|Cross riusciti
|27
|17
|Duelli vinti
|263
|192
|Duelli persi
|211
|187
|Calci d'angolo a favore
|29
|14
|Calci d'angolo contro
|14
|20
|Falli subiti
|66
|58
|Falli commessi
|59
|46
|Contrasti
|81
|60
|Contrasti vinti (%)
|61.7
|50.0
|Fuorigioco
|3
|6
|Ammonizioni
|13
|4
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Polonia-Svezia in diretta tv e streaming
Polonia-Svezia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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