Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42

PREPARTITA

Ucraina-Georgia è valida per la giornata 6 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice (5.836 posti).

Arbitra Martin Matosa, con gli assistenti Matej Zunic e Aleksandar Kasapovic; quarto ufficiale David Smajc. Al VAR Alen Borosak, assistito da Asmir Sagrkovic.

L'Ucraina è 3° nel girone B2 con 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 3 gol fatti e 6 subiti.

La Georgia è 4° con 2 punti in 6 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), con 0 gol fatti e 5 subiti.

In casa l'Ucraina ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Georgia ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Le ultime 5 partite dell'Ucraina in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Ucraina 1-0, Ucraina-Ungheria 1-2, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Georgia-Ucraina 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (P-P-P-N-V).

Le ultime 5 partite della Georgia in UEFA Nations League (dalla più recente): Georgia-Ungheria 0-2, Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ungheria-Georgia 1-0, Georgia-Ucraina 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (P-N-P-N-P).

I migliori marcatori dell'Ucraina in UEFA Nations League: Roman Yaremchuk e Danylo Sikan con 1 gol.

In panchina Andrea Maldera per l'Ucraina e Ramaz Svanadze per la Georgia.

In UEFA Nations League Ucraina e Georgia si sono affrontate 3 volte: 1 vittoria dell'Ucraina, 0 vittorie della Georgia e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Georgia-Ucraina 0-0 del 28 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Georgia-Ucraina 1-2 del 9 giugno 2015 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Ucraina Georgia Partite giocate 5 5 Vittorie 1 0 Pareggi 1 2 Sconfitte 3 3 Gol segnati 2 0 Gol subiti 6 4 Gol subiti per partita 1.2 0.8 Possesso palla (%) 56.1 56.8 Passaggi 2719 2524 Passaggi riusciti 2370 2186 Precisione nei passaggi (%) 87.2 86.6 Tiri 35 31 Tiri in porta 11 15 Tiri in porta sul totale (%) 31.4 48.4 Cross 82 81 Cross riusciti 18 15 Duelli vinti 196 211 Duelli persi 240 250 Calci d'angolo a favore 16 29 Calci d'angolo contro 17 23 Falli subiti 48 63 Falli commessi 64 67 Contrasti 72 68 Contrasti vinti (%) 70.8 69.1 Fuorigioco 8 8 Ammonizioni 12 10 Espulsioni 1 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Ucraina-Georgia in diretta tv e streaming

Ucraina-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.