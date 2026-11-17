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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:42
Inizia il Primo tempo.20:46
Gol! Ucraina 1, Georgia 0. Danylo Sikan (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area palla indirizzata nell'angolino in basso a destra.20:47
Fallo di Hennadii Synchuk (Ucraina).20:50
Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella meta' campo avversaria.20:50
Tentativo fallito. Ihor Krasnopir (Ucraina) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Danylo Sikan.20:52
Fallo di Hennadii Synchuk (Ucraina).20:52
Irakli Azarovi (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:52
Gara momentaneamente sospesa, Ihor Krasnopir (Ucraina) per infortunio.20:52
Gara riprende.20:53
Tiro respinto. Otar Kakabadze (Georgia) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Irakli Azarovi con cross.20:54
Tentativo fallito. Hennadii Synchuk (Ucraina) un tiro di sinistro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra.20:58
Fallo di Yehor Yarmoliuk (Ucraina).20:58
Giorgi Chakvetadze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.20:58
Tentativo fallito. Hennadii Synchuk (Ucraina) un tiro di destro dalla destra dell'area di poco a lato sulla destra.21:00
Tentativo fallito. Heorhiy Sudakov (Ucraina) un tiro di destro da fuori area tira alto. Assist di Danylo Sikan.21:00
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Yehor Yarmoliuk (Ucraina).21:05
Tentativo fallito. Otar Kakabadze (Georgia) un tiro di destro da fuori area che e' completamente fuori bersaglio sulla destra. Assist di Nika Gagnidze da calcio d'angolo.21:05
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Mykola Matviienko (Ucraina).21:07
Danylo Sikan (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).21:08
Ihor Krasnopir (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:08
Fallo di Luka Lochoshvili (Georgia).21:08
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Ucraina).21:09
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Mykola Matviienko (Ucraina).21:10
Hennadii Synchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:11
Fallo di Giorgi Chakvetadze (Georgia).21:11
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Dmytro Riznyk (Ucraina).21:13
Tiro parato. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di destro da posizione decentrata sulla sinistra parato sotto la traversa in alto a sinistra.21:13
Yehor Yarmoliuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:14
Fallo di Saba Goglichidze (Georgia).21:14
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Ucraina).21:22
Tiro respinto. Georges Mikautadze (Georgia) un tiro di sinistro da fuori area. Assist di Giorgi Chakvetadze.21:22
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Heorhiy Sudakov (Ucraina).21:22
Tiro respinto. Nika Gagnidze (Georgia) un tiro di destro da fuori area. Assist di Giorgi Chakvetadze.21:22
Tiro parato. Giorgi Kvernadze (Georgia) un tiro di destro dalla sinistra dell'area parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Luka Lochoshvili.21:27
Fallo di Danylo Sikan (Ucraina).21:28
Saba Goglichidze (Georgia) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:28
Fuorigioco. Irakli Azarovi(Georgia) prova il lancio lungo, ma Giorgi Kvernadze e' colto in fuorigioco.21:28
Calcio d'angolo,Georgia. Calcio d'angolo causato da Illia Zabarnyi (Ucraina).21:30
Hennadii Synchuk (Ucraina) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:31
Fallo di Zuriko Davitashvili (Georgia).21:31
Il quarto ufficiale ha indicato 1 minuti di recupero.21:31
Fallo di Ihor Krasnopir (Ucraina).21:32
Luka Lochoshvili (Georgia) conquista un calcio di punizione sulla fascia sinistra.21:32
Primo tempo terminato, Ucraina 1, Georgia 0.21:32
Ucraina-Georgia è valida per la giornata 6 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Košická futbalová aréna (KFA) di Košice (5.836 posti).
Arbitra Martin Matosa, con gli assistenti Matej Zunic e Aleksandar Kasapovic; quarto ufficiale David Smajc. Al VAR Alen Borosak, assistito da Asmir Sagrkovic.
L'Ucraina è 3° nel girone B2 con 7 punti in 6 partite (2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte), con 3 gol fatti e 6 subiti.
La Georgia è 4° con 2 punti in 6 partite (0 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte), con 0 gol fatti e 5 subiti.
In casa l'Ucraina ha fatto 3 punti in 3 partite (1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte); fuori casa la Georgia ne ha fatto 1 in 3 (0 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte).
Le ultime 5 partite dell'Ucraina in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Ucraina 1-0, Ucraina-Ungheria 1-2, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Georgia-Ucraina 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (P-P-P-N-V).
Le ultime 5 partite della Georgia in UEFA Nations League (dalla più recente): Georgia-Ungheria 0-2, Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ungheria-Georgia 1-0, Georgia-Ucraina 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (P-N-P-N-P).
I migliori marcatori dell'Ucraina in UEFA Nations League: Roman Yaremchuk e Danylo Sikan con 1 gol.
In panchina Andrea Maldera per l'Ucraina e Ramaz Svanadze per la Georgia.
In UEFA Nations League Ucraina e Georgia si sono affrontate 3 volte: 1 vittoria dell'Ucraina, 0 vittorie della Georgia e 2 pareggi. L'ultimo precedente: Georgia-Ucraina 0-0 del 28 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 5 volte. L'ultima: Georgia-Ucraina 1-2 del 9 giugno 2015 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Ucraina
|Georgia
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|1
|0
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|3
|3
|Gol segnati
|2
|0
|Gol subiti
|6
|4
|Gol subiti per partita
|1.2
|0.8
|Possesso palla (%)
|56.1
|56.8
|Passaggi
|2719
|2524
|Passaggi riusciti
|2370
|2186
|Precisione nei passaggi (%)
|87.2
|86.6
|Tiri
|35
|31
|Tiri in porta
|11
|15
|Tiri in porta sul totale (%)
|31.4
|48.4
|Cross
|82
|81
|Cross riusciti
|18
|15
|Duelli vinti
|196
|211
|Duelli persi
|240
|250
|Calci d'angolo a favore
|16
|29
|Calci d'angolo contro
|17
|23
|Falli subiti
|48
|63
|Falli commessi
|64
|67
|Contrasti
|72
|68
|Contrasti vinti (%)
|70.8
|69.1
|Fuorigioco
|8
|8
|Ammonizioni
|12
|10
|Espulsioni
|1
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Ucraina-Georgia in diretta tv e streaming
Ucraina-Georgia si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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