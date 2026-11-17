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Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46
Inizia il Primo tempo.20:48
Gara momentaneamente sospesa, (Irlanda del Nord).20:49
Gara riprende.20:50
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Milos Kerkez (Ungheria).20:50
Dominik Szoboszlai (Ungheria) colpisce il palo sinistro con un tiro di sinistro dalla sinistra dell'area piccola. Assist di Bendegúz Bolla con cross.20:52
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Trai Hume (Irlanda del Nord).20:57
Calcio d'angolo,Ungheria. Calcio d'angolo causato da Shea Charles (Irlanda del Nord).20:58
Fuorigioco. Terry Devlin(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Ethan Galbraith e' colto in fuorigioco.21:01
Gara momentaneamente sospesa, Isaac Price (Irlanda del Nord) per infortunio.21:02
Gara riprende.21:03
Fallo di Ruairi McConville (Irlanda del Nord).21:04
Barnabás Varga (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:04
Tentativo fallito. Barnabás Varga (Ungheria) un colpo di testa da centro area tira alto. Assist di Milos Kerkez con cross.21:05
Gara momentaneamente sospesa, András Schäfer (Ungheria) per infortunio.21:06
Gara riprende.21:07
Ruairi McConville (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:10
Fallo di András Schäfer (Ungheria).21:10
Tiro respinto. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area. Assist di Bendegúz Bolla.21:16
Tiro parato. Tom Atcheson (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla sinistra dell'area piccola parato palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Ruairi McConville con suggerimento di testa.21:20
Patrick Kelly (Irlanda del Nord) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:21
Fallo di Márk Csinger (Ungheria).21:21
Gol! Ungheria 1, Irlanda del Nord 0. Barnabás Varga (Ungheria) un tiro di destro dalla destra dell'area palla indirizzata nel centro della porta in seguito a un contropiede.21:22
Calcio d'angolo,Irlanda del Nord. Calcio d'angolo causato da Barnabás Varga (Ungheria).21:25
Tentativo fallito. Patrick Kelly (Irlanda del Nord) un tiro di destro dalla destra dell'area che esce di molto sulla sinistra. Assist di Terry Devlin.21:26
Fuorigioco. Terry Devlin(Irlanda del Nord) prova il lancio lungo, ma Patrick Kelly e' colto in fuorigioco.21:29
Il quarto ufficiale ha indicato 2 minuti di recupero.21:33
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).21:33
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:33
Fallo di Shea Charles (Irlanda del Nord).21:34
Dominik Szoboszlai (Ungheria) conquista un calcio di punizione nella propria meta' campo.21:34
Primo tempo terminato, Ungheria 1, Irlanda del Nord 0.21:35
Ungheria-Irlanda del Nord è valida per la giornata 6 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.
Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest (67.889 posti).
Arbitra Marco Guida, con gli assistenti Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti; quarto ufficiale Fabio Maresca. Al VAR Luca Pairetto, assistito da Valerio Marini.
Marco Guida
|Statistiche Stagionali
|Partite dirette
|4
|Falli fischiati
|88
|Fuorigioco
|26
|Rigori assegnati
|0
|Ammonizioni
|10
|Espulsioni
|0
|Cartellini per partita
|2.5
|Falli per cartellino
|8.8
Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso:
Partite arbitrate
|Data
|Competizione
|Partita
|04-09-2026
|Serie A
|Genoa-Como 1-4
|19-09-2026
|Serie A
|Bologna-Torino 1-1
|18-10-2026
|Serie A
|Udinese-Lecce 0-3
|31-10-2026
|Serie A
|Milan-Inter 3-1
L'Ungheria è 1° nel girone B2 con 13 punti in 6 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 2 subiti.
L'Irlanda del Nord è 2° con 11 punti in 6 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 1 subiti.
In casa l'Ungheria ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Irlanda del Nord ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).
Le ultime 5 partite dell'Ungheria in UEFA Nations League (dalla più recente): Georgia-Ungheria 0-2, Ucraina-Ungheria 1-2, Ungheria-Georgia 1-0, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (V-V-V-N-P).
Le ultime 5 partite dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Ucraina 1-0, Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (V-N-V-N-V).
Il miglior marcatore dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League: Ciaron Brown con 2 gol.
In panchina Marco Rossi per l'Ungheria e Michael O'Neill per l'Irlanda del Nord.
In UEFA Nations League Ungheria e Irlanda del Nord si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Ungheria, 0 vittorie dell'Irlanda del Nord e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Irlanda del Nord-Ungheria 0-0 del 28 settembre 2026 (UEFA Nations League).
In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Irlanda del Nord-Ungheria 0-1 del 29 marzo 2022 (amichevole).
Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita
|Ungheria
|Irlanda del Nord
|Partite giocate
|5
|5
|Vittorie
|3
|3
|Pareggi
|1
|2
|Sconfitte
|1
|0
|Gol segnati
|5
|5
|Gol subiti
|2
|0
|Gol subiti per partita
|0.4
|0.0
|Possesso palla (%)
|51.5
|35.5
|Passaggi
|2209
|1631
|Passaggi riusciti
|1864
|1270
|Precisione nei passaggi (%)
|84.4
|77.9
|Tiri
|56
|46
|Tiri in porta
|21
|21
|Tiri in porta sul totale (%)
|37.5
|45.7
|Cross
|110
|69
|Cross riusciti
|33
|15
|Duelli vinti
|228
|269
|Duelli persi
|225
|189
|Calci d'angolo a favore
|24
|17
|Calci d'angolo contro
|22
|24
|Falli subiti
|70
|61
|Falli commessi
|72
|51
|Contrasti
|78
|82
|Contrasti vinti (%)
|55.1
|63.4
|Fuorigioco
|5
|11
|Ammonizioni
|13
|9
|Espulsioni
|0
|0
La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.
Dove vedere Ungheria-Irlanda del Nord in diretta tv e streaming
Ungheria-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.
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