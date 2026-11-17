Le formazioni sono state annunciate e i giocatori stanno effettuando il riscaldamento19:46

PREPARTITA

Ungheria-Irlanda del Nord è valida per la giornata 6 del girone B2 di UEFA Nations League 2026/2027.

Si gioca martedì 17 novembre alle 20:45 allo stadio Puskás Aréna di Budapest (67.889 posti).

Arbitra Marco Guida, con gli assistenti Giorgio Peretti e Giuseppe Perrotti; quarto ufficiale Fabio Maresca. Al VAR Luca Pairetto, assistito da Valerio Marini.

Marco Guida Statistiche Stagionali Partite dirette 4 Falli fischiati 88 Fuorigioco 26 Rigori assegnati 0 Ammonizioni 10 Espulsioni 0 Cartellini per partita 2.5 Falli per cartellino 8.8 Ha arbitrato un totale di 4 partite nella stagione in corso: Serie A: 4 partite Partite arbitrate Data Competizione Partita 04-09-2026 Serie A Genoa-Como 1-4 19-09-2026 Serie A Bologna-Torino 1-1 18-10-2026 Serie A Udinese-Lecce 0-3 31-10-2026 Serie A Milan-Inter 3-1

L'Ungheria è 1° nel girone B2 con 13 punti in 6 partite (4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta), con 6 gol fatti e 2 subiti.

L'Irlanda del Nord è 2° con 11 punti in 6 partite (3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta), con 5 gol fatti e 1 subiti.

In casa l'Ungheria ha fatto 6 punti in 3 partite (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta); fuori casa l'Irlanda del Nord ne ha fatti 6 in 3 (2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta).

Le ultime 5 partite dell'Ungheria in UEFA Nations League (dalla più recente): Georgia-Ungheria 0-2, Ucraina-Ungheria 1-2, Ungheria-Georgia 1-0, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Ungheria-Ucraina 0-1 (V-V-V-N-P).

Le ultime 5 partite dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League (dalla più recente): Irlanda del Nord-Ucraina 1-0, Irlanda del Nord-Georgia 0-0, Ucraina-Irlanda del Nord 0-3, Irlanda del Nord-Ungheria 0-0, Georgia-Irlanda del Nord 0-1 (V-N-V-N-V).

Il miglior marcatore dell'Irlanda del Nord in UEFA Nations League: Ciaron Brown con 2 gol.

In panchina Marco Rossi per l'Ungheria e Michael O'Neill per l'Irlanda del Nord.

In UEFA Nations League Ungheria e Irlanda del Nord si sono affrontate 1 volta: 0 vittorie dell'Ungheria, 0 vittorie dell'Irlanda del Nord e 1 pareggio. L'ultimo precedente: Irlanda del Nord-Ungheria 0-0 del 28 settembre 2026 (UEFA Nations League).

In altre competizioni si sono incontrate 6 volte. L'ultima: Irlanda del Nord-Ungheria 0-1 del 29 marzo 2022 (amichevole).

Le statistiche delle due squadre in UEFA Nations League 2026/2027 prima della partita

Ungheria Irlanda del Nord Partite giocate 5 5 Vittorie 3 3 Pareggi 1 2 Sconfitte 1 0 Gol segnati 5 5 Gol subiti 2 0 Gol subiti per partita 0.4 0.0 Possesso palla (%) 51.5 35.5 Passaggi 2209 1631 Passaggi riusciti 1864 1270 Precisione nei passaggi (%) 84.4 77.9 Tiri 56 46 Tiri in porta 21 21 Tiri in porta sul totale (%) 37.5 45.7 Cross 110 69 Cross riusciti 33 15 Duelli vinti 228 269 Duelli persi 225 189 Calci d'angolo a favore 24 17 Calci d'angolo contro 22 24 Falli subiti 70 61 Falli commessi 72 51 Contrasti 78 82 Contrasti vinti (%) 55.1 63.4 Fuorigioco 5 11 Ammonizioni 13 9 Espulsioni 0 0

La classifica completa di UEFA Nations League e il calendario.

Dove vedere Ungheria-Irlanda del Nord in diretta tv e streaming

Ungheria-Irlanda del Nord si può seguire live su Virgilio Sport a partire dalle 20:15, mezz'ora prima del calcio d'inizio.