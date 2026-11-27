A Cinque Minuti da Bruno Vespa Federica ha spiegato come è arrivata alla scelta di ritirarsi, vivendo anche un momento di forte disagio al momento della riproduzione delle immagini del suo terribile incidente

Mercoledì 25 novembre Federica Brignone ha annunciato a sorpresa la propria decisione di ritirarsi dalle competizioni, una decisione che, come ha spiegato a Bruno Vespa in occasione della sua intervista a Cinque Minuti, è maturata nel tempo e che le ha dettato quel ginocchio che da un anno e mezzo a questa parte non ha mai smesso di farle male. Un dolore figlio del tragico incidente che l’ha vista protagonista nell’aprile del 2025 in occasione degli Assoluti italiani e che le è stato mostrato durante la trasmissione andata in onda su Rai1, con la Tigre di La Salle che ha reagito istintivamente a quelle traumatiche immagini distogliendo rapidamente lo sguardo, mostrando un certo disagio.

Brignone: “Il ritiro una decisione matura nel tempo”

Dopo una lunga attesa partita quando la scorsa stagione Brignone aveva deciso di fermarsi dopo il magico doppio oro conquistato alle Olimpiadi, mercoledì 25 novembre Federica ha sciolto i dubbi sul suo futuro, annunciando la difficile decisione di ritirarsi dalle competizioni. Una scelta maturata nel tempo, ma che fino all’ultimo ha provato ad allontanare: “Non è una decisione presa sul momento, ma maturata nel tempo, giorno dopo giorno, guardando come rispondeva la gamba. E in qualche modo è stata proprio la gamba ad aiutarmi a scegliere. Sono stata all’apice della carriera fino al giorno in cui ho smesso, perché ogni curva in appoggio sulla gamba era una tortura. Già l’estate scorsa era stato così, e da lì ho cominciato a pensarci. Poi un nuovo intervento, le cure, la ripresa. Sono venti mesi che inseguo questo infortunio. Ho deciso con serenità: è la scelta giusta per me e per la mia salute”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ultima discesa di Brignone

Nel corso della sua intervista a Cinque Minuti Brignone ha anche parlato di dove le piacerebbe compiere l’ultima sua discesa per salutare lo sport che per anni è stato al centro della sua vita e i suoi tantissimi tifosi. Un saluto che potrebbe arrivare su una pista italiana in occasione di uno degli impegni di Coppa del Mondo o, come al momento appare più probabile, su una pista a lei cara come quella di Crans Montana in occasione dei Mondiali: “Penso all’Italia oppure a Crans Montana, due tappe a cui sono legatissima, che mi hanno regalato emozioni grandi. Mi sarebbe piaciuto farlo in gara, ma stavolta non sarà una competizione. Voglio però salutare tutti dal vivo, guardandoli negli occhi. Questo è il mio sogno, vedremo cosa sarà possibile”.

Il disagio di Brignone di fronte alle immagini dell’infortunio

Durante la trasmissione di Bruno Vespa su Rai 1 mentre era collegata Brignone sono state trasmesse anche le immagini del terribile incidente che due giorni fa l’ha portata ad annunciare il ritiro. Immagini troppo traumatiche per Federica, che – visibilmente a disagio nel guardarle – ha distolto immediatamente lo sguardo al momento del suo impatto con la neve ammettendo le sue difficoltà: “Scusate, io non riesco a vedere il mio incidente”.

La rivelazione di Davide su Federica: “Non era pronta a dire basta”

A svelare un ulteriore dettaglio sul ritiro di Federica ci ha poi pensato in un’intervista a la Gazzetta dello Sport il fratello Davide che le è sempre stato al fianco nel corso della sua carriera e che ha spiegato il perché questa decisione sia arrivata così tardi visti i tanti problemi accusati da Brignone nel corso dell’ultimo anno: “Era giusto che ci provasse a fare più gare, magari addirittura la stagione intera. Ha fatto davvero tutto il possibile, e se adesso non avesse avuto dolore, saremmo a Killington per il gigante. La verità è che non era pronta a dire ‘basta’, ma non ha avuto scelta”.