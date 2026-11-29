Sconfitta umiliante per la Nazionale di Banchi: 102-76 a Belgrado, con 27 punti (e sfottò) del "milanese" Guduric. Ora due vittorie su Bosnia e Turchia potrebbero non bastare.

Era una sfida da dentro o fuori, da vincere a tutti i costi, altrimenti la situazione si sarebbe complicata terribilmente in ottica Mondiali. L’Italbasket, però, non si è trovata di fronte la Serbia povera di stelle, impaurita e rassegnata che, tre giorni prima, aveva incassato una sconfitta con 19 punti di scarto, ma uno squadrone rinforzato da dieci stelle Eurolega, tra cui il “milanese” Guduric, uno dei più focosi e combattivi, soprattutto nel finale nell’invitare il pubblico a infierire sui malcapitati Azzurri, ‘sfottuti’ anche dialetticamente dopo essere stati dileggiati sul campo. Insomma, è finita con un disastro sportivo: 102-76 per la Serbia.

Serbia-Italia, a Belgrado una sola squadra in campo

E dire che l’Italia del basket, storicamente, è la bestia nera della Serbia. Proprio alla Nikolic Hall, l’ex Pionir dei tempi della vecchia Jugoslavia, nel 2021 gli Azzurri conquistarono una clamorosa qualificazione olimpica battendo 95-102 i campioni di Belgrado. Cinque anni dopo, non c’è stata partita. Baldasso e soci, che pure 72 ore prima avevano battuto la Turchia al PalaEur sotto gli occhi di un compiaciuto ed entusiasta Sergio Mattarella, praticamente non sono mai riusciti a entrare nel match. Sotto di 10, 15 punti già dopo i primi minuti di gioco, incapaci di tener testa al ritmo forsennato degli scatenati rivali. E meno male che Jokic e le altre stelle NBA erano impegnate negli States.

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Guduric immarcabile, Azzurri umiliati nel 4° periodo

Il quintetto di Alimpijevic ha preso il largo sin dall’inizio, solo Diouf con la sua fisicità sotto canestro è riuscito a creare qualche problema soprattutto nella parte iniziale del match. Difficile però restare a contatto di fronte alle percentuali irreali dei serbi a rimbalzo e nelle conclusioni da tre. Guduric il top scorer con 27 punti, seguito da Smailagic (18), Petrusev e Micic (14 punti a testa. Per l’Italia 17 punti di Mannion, messi a segno però in buona parte in pieno garbage time, cioè – di fatto – dal terzo quarto in poi. Anche un ‘tecnico’ per proteste a Banchi, ma l’umiliazione più grande resta il ‘centello’ cercato e trovato dalla Serbia negli ultimissimi secondi.

Mondiali basket, la situazione a due giornate dalla fine

E ora? Azzurri terzi a due giornate dal termine, in programma a febbraio, ma gli scenari sono cupi. La classifica del girone vede la Turchia già qualificata con 18 punti, quindi la Serbia a 14, Italia e Lituania a 12, Islanda a quota 8 punti e la Bosnia ultima con 6. Gli Azzurri affronteranno in casa la Bosnia e in trasferta la Turchia, ma due vittorie potrebbero non bastare. La Lituania, infatti, potrebbe beffare gli Azzurri con due ‘biscotti’: la vittoria casalinga sulla demotivata Turchia e quella in trasferta contro la Serbia, che nel frattempo dovrebbe essere qualificata grazie alla vittoria in Islanda. Grazie al +26 sugli Azzurri, insieme al +12 dell’andata a Pesaro, i serbi ormai sono in una botte di ferro. E i lituani quasi, nonostante i due ko con l’Italia.