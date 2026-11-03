Djokovic, l'ultimo immortale: batte Vacherot, diventa il più anziano vincitore a Parigi e dice: "Non male per un vecchio..."

Lampi di vero Djokovic, ma che fatica per spuntarla contro Valentin Vacherot. Che alla fine però s’è piegato di fronte all’immarcescibile resilienza del serbo, che al debutto a Parigi ha venduto cara la pelle, visto le streghe e poi è passato all’incasso, spuntandola al terzo set e guadagnandosi il pass per il turno successivo. Così facendo, Nole ha anche tenuto in piedi le residue speranze di agganciare un posto nelle Nitto ATP Finals: servirà comunque un mezzo miracolo (Jodar è avanti di quasi 300 punti, de Minaur ne ha 270 di vantaggio e attualmente è il primo degli esclusi), ma intanto un mattoncino il serbo l’ha messo. Perché da qualche parte bisogna pur cominciare a remare.
- Quel primo set buttato e l'incredibile reazione
- Nole ci scherza su: "Non male vincere... da anziani..."
Quel primo set buttato e l’incredibile reazione
C’è quella spalla malandrina che continua a tormentare l’ex numero uno del mondo, e che forse è la ragione che l’ha costretto a restare in campo ben più di quanto avrebbe preventivato contro il monegasco. Dopotutto nel primo set la strada pareva bella spianata: Nole aveva fatto tutto alla perfezione, mettendosi nelle condizioni di andare almeno a giocarselo al tiebreak, pur se nel dodicesimo gioco (durato quasi quanto tutti i precedenti 11 messi assieme) le palle set salvate sono state tre, e con tanti patemi d’animo ulteriori.
Alla fine al tiebreak Djokovic c’è andato, scappando sul 5-3 prima di concedere due errori gratuiti banali e poi cominciare a soffrire sul servizio del rivale, che con merito s’è preso il parziale e s’è messo nelle condizioni di mettere tutta la pressione del mondo addosso al serbo. Che per tutta risposta è partito malissimo nel secondo set, subendo subito un break e lasciando intendere che la fine non soltanto del torneo, ma forse anche dell’intera stagione fosse ormai a un passo. Un salvifico MTO ha però rimesso tutto in ballo, e da quel momento in poi la partita ha cambiato veramente padrone.
Nole ci scherza su: “Non male vincere… da anziani…”
Perché concedere anche solo un dito a Djokovic può rivelarsi pericoloso, e Vacherot l’ha scoperto a proprie spese. Dopo tre game a senso unico, ecco allora la reazione che non t’aspetti: arrivano subito tre palle break e la terza è quella buona per rimettersi on serve, ma è soprattutto una “scavigliata” del monegasco ad aver consegnato a Nole tutto un altro orizzonte. Fiutando il vantaggio a livello fisico, Djokovic ha cominciato a muovere a destra e a sinistra un Vacherot in evidente difficoltà, stoico nel non volersi arrendere, ma impossibilitato a replicare con la stessa moneta.
Il break decisivo che spedisce il match al terzo arriva nel dodicesimo gioco, poi nel terzo set praticamente non c’è partita: Vacherot è esausto, Nole ne approfitta e si regala il secondo turno contro Hijikata, fresco giustiziere di Darderi. Se la spalla reggerà, si potrebbe ancora continuare a sperare in qualcosa di buono. “Qualcuno dice che io sia troppo vecchio e lento per giocare a questo livello, ma se poi riesco a vincere non è male, che ne dite?”, ha domandato un po’ stupito e col ghigno beffardo sul volto mentre veniva intervistato a fine partita.
“La verità è che sono ancora qui, resisto e non mi do mai per vinto. Non mollare è per me qualcosa che viene naturale, e spero che possa continuare a esserlo ancora per molto tempo”. A 39 anni e 164 giorni, Djokovic è diventato il più anziano vincitore di una partita disputata nel Masters 1000 parigino. È però ancora in tempo per aggiornare lo score, e magari proverà a farlo già contro Hijikata, proveniente dalle qualificazioni e col quale in carriera entrambi i match disputati, tutti nel 2025 sul cemento outdoor di Brisbane e Miami. Con Vacherot l’ha scampata bella, ma il difficile (come logica impone) deve ancora venire.