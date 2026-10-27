Dopo due edizioni vissute da spettatore, Djokovic spera di poter tornare a Torino a giocare le Finals, ma Jodar corre veloce e tutti i rivali nella corsa a un posto hanno vinto.

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Queste Finals le vogliono proprio tutti. E pensare che c’è chi tanto vorrebbe giocarle, ma non può scendere in campo: Jannik Sinner si starà mangiando le mani, pensando a quello che avrebbe potuto incontrare nella settimana torinese, quella che tradizionalmente chiude la stagione del circuito ATP. Anche Novak Djokovic ha fatto capire che quest’anno a Torino vuol essere tra gli 8 protagonisti: un anno fa, nonostante avesse centrato la qualificazione, preferì andare a riposare dopo aver battuto Musetti nell’ATP 250 di Atene, cedendogli il posto (il toscano era nono nella Race, scalò a ottavo proprio per via della rinuncia del serbo). Quest’anno Nole vuole esserci, ma rischia di vedere infranto il proposito per meriti altrui.

Jodar corre e “inguaia” Nole (che mercoledì sfida Humbert)

Al momento Djokovic è il secondo degli esclusi. Ha davanti a se Alex de Minaur, che lo precede di 90 punti, ma soprattutto ne ha 369 di ritardo da Rafael Jodar, che battendo Tabilo al debutto nell’ATP 500 di Basilea ha guadagnato ulteriori 25 punti, rafforzando la nona posizione nella Race.

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Anche Nole è impegnato nel torneo tanto caro a Roger Federer (era quello “di casa” dello svizzero), anche se ancora non è sceso in campo, dal momento che lo farà domani contro Ugo Humbert. Ha giocato invece de Minaur, ma a Vienna, battendo in rimonta Machac e guadagnandosi l’ottavo di finale contro Learner Tien. Senza dimenticare poi che alle spalle del serbo ci sono Paul (a 115 punti) e Fritz (a 155) che con un percorso importante rispettivamente a Vienna e Basilea potrebbero anche mettere la freccia.

Insomma, la volata è assolutamente aperta a qualsiasi scenario e pure piuttosto complicata, ma chiaramente Djokovic (che a Basilea potrebbe affrontare Jodar solo in finale) sa di avere tutta da perdere, e quando scenderà in campo contro Humbert lo farà con un bel po’ di pressione addosso, visto quanto fatto dai diretti rivali nella corsa verso Torino. Dove Nole però ha ribadito di voler mettere piede, desideroso di ritrovare un palcoscenico dal quale manca dalla finale 2023, quella vinta contro Sinner (che lo aveva battuto nella sfida disputata nel round robin pochi giorni prima).

La scelta di Nole: anche lui sarà al Six Kings Slam

Mai come quest’anno l’ex numero uno del mondo ha fatto capire di tenere tanto alla partecipazione all’ultimo torneo della stagione. “Negli ultimi due anni non ho giocato le Finals per diversi motivi. Lo scorso anno sarei stato sicuramente della partita, se solo il mio fisico me l’avesse consentito. Quest’anno so di avere ancora delle possibilità per farcela e vorrò giocarmele tutte fino a che ne avrò l’opportunità”. Basilea e Parigi-Nanterre sono le uniche due cartucce rimaste a disposizione.

“Giocare sul cemento indoor per me può rappresentare un vantaggio, perché è meno impegnativo sul piano fisico. Sicuramente sento di stare meglio rispetto alla passata stagione e credo di essere davvero sulla strada giusta. Non posso dire di sentirmi al 100%, ma ci sono comunque vicino”.

Nole, che in carriera ha conquistato 6 volte il torneo “dei maestri” (con due ko. in finale con Murray nel 2016 e Zverev nel 2018), ha ribadito comunque che indipendentemente da come finirà la sua stagione sarà presente a Riad per il Six Kings Slam. “Abbiamo deciso con il mio team di partecipare al torneo esibizione, mentre non so ancora quale sarà il mio programma di avvicinamento agli Australian Open, dove potrei anche decidere di non giocare alcun torneo in preparazione al primo slam stagionale. Adesso però pensiamo a chiudere bene la stagione, provando a fare in modo che siano tre i tornei da affrontare”. L’ultimo dei quali da giocare appunto in Italia.