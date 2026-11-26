Dolomiti Superski si prepara a dare il via alla stagione invernale 2026/27, in un inverno?particolarmente significativo per le Dolomiti, accompagnato dall’entusiasmo legato ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Le nevicate degli ultimi giorni, insieme alla preparazione programmata delle piste, permettono ai primi comprensori di aprire già sabato 28 novembre. A dare il via alla stagione saranno Alpe Lusia/San Pellegrino, Civetta, Cortina d’Ampezzo, Val di Fiemme/Obereggen, Plan de Corones, San Martino di Castrozza/Passo Rolle e 3 Cime Dolomiti.?Gli altri comprensori seguiranno a partire dal 4 dicembre.?Marco Pappalardo. Marco Pappalardo?Dir. Marketing Dolomiti Superski Video montato