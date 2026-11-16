Dopo aver sminuito il successo degli Azzurri a San Siro, l'ex ct francese torna a provocare Mancini e la Nazionale: stavolta, però, il messaggio non piace neppure in Francia

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Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E, appena può, attacca. Raymond Domenech l’ha fatto di nuovo: dopo la sconfitta contro il Belgio, l’ex ct della Francia è tornato a provocare l’Italia. Ma questa volta il suo tweet si è rivelato un boomerang. Perché, oltre alle critiche dei tifosi azzurri, ha incassato anche quelle degli stessi francesi. A distanza di vent’anni, insomma, il Mondiale 2006 brucia ancora.

Domenech, nuovo tweet al vetriolo dopo Belgio-Italia

Domenech ci ha preso gusto e torna all’attacco dell’Italia. L’ex ct della Francia non ha perso l’occasione per infierire sugli Azzurri dopo il poker incassato a Bruxelles contro il Belgio, una sconfitta costata alla Nazionale di Roberto Mancini la qualificazione ai quarti di finale di Nations League.

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Poche ore dopo il fischio finale, l’ex allenatore ha affidato a X una nuova frecciata: “La Francia si qualifica logicamente. Il Belgio schiaccia gli italiani che confermano quello che si pensava di loro”. Un commento velenoso, con cui Domenech ha forse voluto ridimensionare anche il successo ottenuto dall’Italia contro i francesi pochi giorni prima. Il ko di Bruxelles diventa così, nella sua lettura, la conferma dei limiti azzurri, mentre la vittoria di San Siro viene implicitamente ridimensionata a episodio.

Che cosa aveva scritto Domenech dopo Italia-Francia

Quella dell’ex ct non è una bordata isolata. Già dopo il successo dell’Italia per 3-1 contro la Francia a San Siro, Domenech aveva commentato con sarcasmo la prestazione degli Azzurri. In particolare, aveva definito “inaspettato” il risultato maturato nel primo tempo, soffermandosi sulla presunta debolezza della squadra italiana in tutti i reparti e sugli errori commessi anche nei passaggi più semplici.

Parole che avevano scatenato le reazioni dei tifosi italiani sui social, che hanno attribuito la sua ennesima provocazione alla ferita per la finale dei Mondiali 2006 persa ai rigori contro la Nazionale di Marcello Lippi.

Questa volta l’ex ct della Francia ha stufato anche i tifosi francesi

L’ultimo tweet del 74enne ha avuto conseguenze inaspettate. A criticarlo, infatti, non sono stati soltanto gli italiani, ma anche gli stessi francesi. In tanti hanno contestato il tono del suo intervento, ricordandogli che negli ultimi mesi le selezioni giovanili italiane hanno ottenuto risultati importanti proprio contro la Francia. Come evidenziato da RMC Sport, nei commenti sono stati citati i confronti tra le Nazionali Under 17, Under 19 e Under 20, oltre alle recenti sfide tra le selezioni maggiori.

C’è chi ritiene che, dopo tutto questo tempo, “il suo rancore è ingiustificato”, e chi, come LaryJ, lo definisce un “pagliaccio”; chi, infine, si sorprende di come sia riuscito a mettere d’accordo tifosi italiani e francesi, nonostante la storica rivalità che li divide. Non tutti i tweet sortiscono gli effetti sperati: questa volta il tentativo di rivincita sulla Nazionale azzurra gli si è ritorto contro.