Domenica riflettori su Arsenal-Manchester City con il confronto tra Calafiori e Donnarumma. Tonali ritrova il posto nel Tottenham di De Zerbi. Panchina per Palestra e Chiesa

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La 12ª giornata di Premier League riserva il big match tra Arsenal e Manchester City. Arteta ha la possibilità di allungare a +9 su Maresca, ma la sfida dell’Emirates propone anche il derby tutto in salsa azzurra tra Calafiori e il capitano della Nazionale Donnarumma. Tonali torna protagonista nel Tottenham dopo aver saltato l’ultima partita a causa dell’influenza, mentre Palestra rischia di andare incontro a una nuova delusione.

Arsenal-City: derby azzurro tra Calafiori e Donnarumma

La classifica strizza l’occhio a Calafiori, già campione d’Inghilterra. L’Arsenal, infatti, guida la Premier League con 28 punti e ha intenzione di riprendere la marcia dopo gli ultimi due pareggi contro Newcastle in campionato e Borussia Dortmund in Champions League. Arteta si affiderà al terzino sinistro, che in questa stagione ha già fatto male a Donnarumma nel Community Shield: era stato proprio lui, dopo appena 24 secondi, a segnare il primo dei tre gol grazie ai quali i Gunners si sono aggiudicati il trofeo che inaugura l’annata.

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Il portiere del City spera nel riscatto della sua squadra, che ha rischiato anche di perdere in casa col Napoli. Il bilancio è negativo: negli ultimi quattro turni, la squadra di Manchester ha messo in cascina un solo punto. Dal punto di vista personale, l’ex Milan e PSG ha dimostrato di essere in crescita dopo alcune battute a vuoto che avevano spinto i tifosi a contestarlo. L’appuntamento è fissato per domenica 29 novembre, con kick-off alle 17:30.

Tottenham, De Zerbi si affida a Tonali e Udogie

Quattro vittorie nelle ultime cinque giornate: il Tottenham si è rilanciato e, ora, ha l’Europa a portata di mano. Conferma nell’undici titolare che affronterà il Sunderland in trasferta per Udogie, che ha ben figurato nel 2-0 all’Ipswich. Era invece assente Tonali, fermato dall’influenza. L’ex Newcastle si è ristabilito ed è pronto a guidare il centrocampo di De Zerbi. Contro la terzultima della classe l’obiettivo è continuare la scalata verso i piani più nobili della Premier.

Palestra e Chiesa verso la panchina, gli altri italiani in campo

Il Chelsea apre la 12ª giornata contro il Nottingham Forest, che dovrà rinunciare all’infortunato Savona. Xabi Alonso deve riscattarsi dopo la figuraccia interna con il Leeds, ma tutto lascia pensare che proverà a farlo senza Palestra. L’ex Atalanta va verso una nuova esclusione: al City Ground saranno impiegati come terzini Acheampong e Chavarria.

Chiesa sarà ancora una volta costretto a guardare i suoi compagni di squadra del Liverpool dalla panchina: per l’esterno offensivo ligure niente derby del Merseyside contro l’Everton. Fuori dall’undici titolare anche Ahanor in Crystal Palace-Hull City e Di Gregorio in Fulham-Bournemouth. Il portiere ex Juventus ha trovato spazio in Europa League, confermandosi un vero e proprio portafortuna: le Cherries hanno finora sempre vinto quando è sceso in campo. Ancora fermi ai box Leoni (Liverpool) e Ruggeri (Aston Villa).