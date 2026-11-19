Il portiere del Manchester City e della Nazionale di Mancini è al secondo posto nella classifica stilata dal CIES, l’osservatorio della Fifa mette in evidenza l’exploit dei Palmisani

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Altro che critiche. Gigio Donnarumma rimane uno dei punti di riferimento a livello mondiale quando si parla di numeri 1. Il portiere della Nazionale di Mancini è stato inserito al secondo posto dall’osservatorio Cies in una classifica che valuta i migliori estremi difensori al mondo. Tanta Italia tra i migliori 5 con la presenza di Carnesecchi e anche dell’emergente Palmisani.

Donnarumma: per la classifica Cies è secondo

L’ultima classifica dell’Osservatorio Cies presenta i migliori 100 portiere al mondo. Una classifica che tiene in considerazione anche le prestazioni dei giocatori ma che stabilisce soprattutto quello che dovrebbe essere un valore oggettivo dei giocatori. Nell’ultimo report si analizzano i migliori portieri al mondo e al primo posto un po’ a sorpresa c’è l’estremo difensore del Barcellona, Joan Garcia che viene valutato 80,6 milioni di euro. Alle sue spalle c’è Gigio Donnarumma con 79,9 milioni e al terzo posto Senne Lammens del Manchester United. Ma le sorprese sono tante a cominciare dal quarto posto con l’ex portiere del Parma (ora all’Aston Villa), Zion Suzuki (59,5 milioni di euro). Tanti nomi poco conosciuti nelle prime posizioni con Verbruggen del Brighton, quinto, ma anche al sesto posto Mike Penders che si è appena preso il ruolo da titolare al Chelsea.

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Svilar meglio di Maignan, Mancini può stare tranquillo

Per trovare un po’ di serie A nella classifica stilata dal Cies bisogna scegliere alla posizione numero 17 con l’estremo difensore della Roma Mile Svilar che viene valutato 45,5 milioni di euro, precedendo al 19 anche il portiere del Milan, Mike Maignan. Ma le buone notizie per l’Italia di non mancano. Nonostante un avvio di stagione complicato con l’Atalanta, la valutazione di Carnesecchi rimane molto elevata (38,3) e a fare il suo ingresso in questa classifica c’è anche il giovanissimo numero 1 del Frosinone, Lorenzo Palmisani, che viene valutato poco meno di 22 milioni di euro e che da tempo è entrato nel mirino anche dalla Juventus.

Che cosa è il Cies

Il Cies (Centre International d’Etude du Sport) è un centro di ricerca e formazione indipendente con sede in Svizzera e da tempo ha un osservatorio che elabora regolarmente classifiche e stime sul valore di mercato dei giocatori utilizzando un proprio algoritmo proprietario. A differenza di altri siti, incrocia una serie di variabili oggettive come la durata residua del contratto, l’età, i minuti giocatori, le prestazioni nei club e nella nazionale ma anche il livello competitivo dei tornei disputati.