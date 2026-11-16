James Trafford si prende la scena con l'Inghilterra e riaccende una discussione che a Manchester non si è mai davvero spenta dopo la scelta di Guardiola nel preferirgli Donnarumma.

Sui social i tifosi dei Manchester City sono tornati a interrogarsi sulla scelta di Pep Guardiola di puntare su Gianluigi Donnarumma, protagonista di settimane complicate tra errori e prestazioni altalenanti. Intanto, James Trafford, ex portiere dei Citizens, para tutto con l’Inghilterra.

Trafford, doppia parata da urlo contro la Spagna

Nel successo per 3-2 dell’Inghilterra contro la Spagna, James Trafford ha avuto un ruolo fondamentale nel finale di partita. Dopo essere stata avanti 3-0, la squadra di Thomas Tuchel ha subito il ritorno degli spagnoli, capaci di accorciare le distanze fino al 3-2. Con un uomo in meno per l’espulsione di Elliot Anderson, gli inglesi hanno dovuto resistere all’assalto degli avversari e il loro portiere ha risposto presente.

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La scena più significativa è arrivata negli ultimi minuti, quando Trafford ha sfoderato una doppia parata straordinaria per negare il pareggio alla Spagna. Un intervento che ha protetto il risultato e permesso all’Inghilterra di conquistare una vittoria pesantissima, interrompendo la striscia di 43 partite senza sconfitte degli spagnoli.

Non a caso, la prestazione del ventiquattrenne è stata celebrata dalla stampa inglese e dai tifosi, che hanno cominciato a chiedersi se il Manchester City non abbia commesso un errore lasciandolo partire.

Donnarumma, gli errori riaccendono le critiche

Dall’altra parte c’è Gianluigi Donnarumma, arrivato al Manchester City dal Paris Saint-Germain nell’estate 2025 con l’etichetta di portiere di caratura internazionale. L’azzurro ha certamente offerto anche prestazioni importanti, ma nelle ultime settimane non è riuscito a garantire quella continuità che ci si aspettava da lui.

Le critiche si sono concentrate soprattutto su alcuni episodi: il gol subito sul proprio palo contro il Lipsia, nella vittoria per 3-2 in Champions League, e le incertezze mostrate nelle precedenti uscite contro Aston Villa e Paris Saint-Germain. Anche la stampa inglese ha cominciato a interrogarsi sul rendimento dell’ex Milan, sottolineando come il City avesse cercato un portiere capace di fare la differenza soprattutto tra i pali.

La sconfitta per 4-1 dell’Italia contro il Belgio ha aggiunto ulteriore materiale alla discussione online, anche se il risultato della Nazionale non può essere attribuito soltanto al suo portiere. Il momento di Donnarumma resta comunque sotto osservazione e il confronto con l’ex compagno di squadra è diventato inevitabile.

Il rimpianto dei tifosi del Manchester City

È soprattutto su Reddit, nella community dedicata al Manchester City, che la prestazione di Trafford ha scatenato le reazioni più significative. C’è chi sostiene che Trafford avrebbe potuto diventare il portiere titolare del City per il prossimo decennio e chi sottolinea le sue qualità con i piedi e nella gestione degli spazi alle spalle della difesa. Non manca chi considera la scelta ormai un errore evidente, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate da Donnarumma nelle ultime settimane.

Il confronto, naturalmente, è alimentato anche dall’emotività del momento: una grande prestazione di Trafford e un periodo complicato dell’italiano possono cambiare rapidamente la percezione dei tifosi. Ma il dibattito tocca un tema concreto: il Manchester City ha rinunciato a un portiere cresciuto nel proprio ambiente, giovane e già abituato alle richieste del club, per puntare sull’esperienza e sulle qualità tra i pali di Donnarumma.

La scelta di Guardiola torna sotto esame

Trafford è arrivato al Leeds dopo l’esperienza al Burnley e il ritorno al Manchester City, dove non aveva trovato lo spazio necessario per imporsi. Il club ha scelto di puntare su Donnarumma, portiere più esperto e reduce da una stagione di altissimo livello con il PSG. Una decisione che aveva una sua logica tecnica, ma che oggi viene riletta alla luce dei risultati e delle prestazioni.

La doppia parata contro la Spagna non basta a dimostrare che Trafford sarebbe stato la soluzione perfetta per il City, così come gli errori di Donnarumma non cancellano il valore del portiere italiano. Ma il tempismo è impietoso: mentre l’inglese si prende gli applausi con la propria Nazionale, Gigio deve fare i conti con una fase complicata e con una tifoseria che sembra aver già nostalgia del suo predecessore.

Per Guardiola e per il Manchester City, il caso è destinato a restare aperto e ogni nuova parata di Trafford rischia di trasformarsi in un’altra domanda scomoda: davvero era necessario lasciarlo partire?