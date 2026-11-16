Italia, Donnarumma non fa sconti: l’accusa dopo il ko col Belgio, arriva una tirata di orecchie

Il portiere punta il dito sull’atteggiamento tattico: squadra sbilanciata e senza marcature preventive

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E’ ferito e non lo nasconde. Così come non le manda a dire sia ai compagni di squadra che a Mancini. Gigio Donnarumma si mostra con i gradi di capitano anche nella sconfitta. Per un portiere, soprattutto del suo calibro, subire 4 gol è uno smacco che lascia il segno, vieppiù dopo aver salvato la porta in varie circostanze con parate straordinarie. Il Belgio ci ha stritolato e, paradossalmente, senza la prestazione del numero 1 dell’Italia avremmo aumentato le proporzioni della batosta.

Mea culpa sì, ma è soprattutto colpa vostra

Donnarumma nel dopo partita lancia analisi tecniche che suonano come una accusa, al sistema difensivo e al modo di stare in campo della squadra. Ripete per tre volte che abbiamo trascurato le marcature preventive e che la squadra era sbilanciata. Tutti avanti all’arrembaggio, Gigio non ci sta: “Abbiamo preso troppi contropiede, bisognava fare qualche preventive in più attaccando senza calcolare il rischio. È una sconfitta che ci deve servire, ma stasera fa male perché ci tenevamo tutti ad andare avanti in Nations League”.

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Non è tempo per noi

Donnarumma ammette che l’Italia non è ancora tra le grandi d’Europa. Troppa discrasia tra la gara brillante di San Siro con la Francia e la disfatta di Bruxelles. Non basta l’attenuante della stanchezza. “Vogliamo arrivare anche noi ad alti livelli e dobbiamo ancora crescere tanto. Abbiamo iniziato un nuovo percorso e questi alti e bassi possono capitare. Siamo arrivati un po’ stanchi perché abbiamo sprecato molte energie con la Francia, ma in questo momento il Belgio ha dimostrato di essere superiore. Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi adesso”

La mano tesa a Mancini ma anche un appello ai giovani

Dopo le critiche esplicite sull’atteggiamento tattico e lo scarso equilibrio della squadra contro il Belgio, Donnarumma prima punta il dito ma poi tende la mano con una carezza virtuale a Mancini. “Questa sconfitta ci può e ci deve servire, il mister lo ha già detto che bisogna rialzare la testa. Mancini è speciale e sta lavorando tanto per la nostra Nazionale, sta facendo emergere nuovi talenti con i quali vogliamo conquistare la qualificazione agli Europei”. Giovani sì, ma è importante anche l’esperienza. Una simbiosi invocata dal nostro portiere: “Ci sono dei talenti nuovi in squadra e noi dobbiamo aiutarli a crescere. Metteremo la nostra esperienza al servizio dei giovani, ma anche loro devono correre e crescere in fretta perché ci serve una mano sin da subito per i prossimi Europei”