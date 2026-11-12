Il capitano azzurro cerca riscatto dopo le difficoltà con il Manchester City, ma il ritorno nello stadio che fu casa sua nasconde un’'insidia tutt’altro che secondaria

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Italia-Francia è anche e soprattutto la partita di Gigio Donnarumma. Perché il capitano della Nazionale arriva alla super-sfida contro i fenomeni di Zidane nel momento forse più delicato della sua carriera. I recenti errori commessi con il Manchester City ne hanno minato l’affidabilità agli occhi dei tifosi della squadra inglese, che addirittura gli preferirebbero il vice Rulli. La Nations League rappresenta dunque l’occasione giusta per riscattarsi, ma San Siro rischia di trasformarsi in una trappola per il numero 1. Già, il rischio è che l’ex portiere del Milan si ritrovi il nemico in casa.

Donnarumma, l’Italia come medicina

Nonostante gli ultimi passi falsi in Inghilterra, Maresca lo ha sempre difeso a spada tratta. Mai una critica al portiere di Castellammare di Stabia, che resta il titolare indiscusso del City nonostante le critiche dei tifosi.

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Donnarumma, eroe indiscusso della prima Champions del PSG e due volte vincitore del Trofeo Yashin, vive oggi un periodo complicato che va superato attraverso le prestazioni. Sì, l’Italia, di cui è capitano, può essere la giusta medicina. A partire da stasera, quando si ritroverà di fronte Olise e Doué ma non l’infortunato Mbappé e dovrà dimostrare di essere guarito.

Doué non è l’unica minaccia: che rischio corre Gigio a San Siro

Quando nella rovente estate del 2021 lasciò il Milan per trasferirsi a parametro zero al Paris Saint-Germain, il rapporto con la tifoseria rossonera si incrinò definitivamente. Rottura totale. Il popolo milanista interpretò la scelta di Donnarumma come un vero e proprio tradimento ed è per questo motivo che gli ha sempre riservato fischi sonori ogni volta che è tornato a San Siro, anche con la maglia della Nazionale.

La prima volta proprio a ottobre di quell’anno, quando l’Italia affrontò la Spagna in Nations League. E poi nelle successive sfide contro Inghilterra e Ucraina. Ma la contestazione più forte si registrò nel novembre 2023, quando le strade di Milan e PSG s’incrociarono in Champions League e, tra gli 80mila fischi, dagli spalti piovvero anche finte banconote. Diverso il discorso in occasione del più recente poker subito dalla Norvegia nelle qualificazioni mondiali: in quella circostanza San Siro se la prese con tutta la squadra.

Italia-Francia, l’appello di Mancini per Donnarumma

Nella conferenza stampa della vigilia, Mancini si è soffermato proprio sul fattore San Siro lanciando un appello ai tifosi: “Gigio è un grande portiere e un ragazzo straordinario. Al di là di quello che è successo anni fa, non credo meriti fischi”. I sostenitori del Milan attesi alla Scala del calcio recepiranno il messaggio del ct?

La speranza è che il capitano della Nazionale non debba misurarsi con un avversario in più: in questo momento ha bisogno di ritrovare la massima serenità per respingere gli assalti delle stelle di Zidane.