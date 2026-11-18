L’ex portiere del City analizza il momento difficile di Gigio, svela quali sono stati gli errori commessi dal capitano della Nazionale e gli indica la strada per riscattarsi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

In Nazionale non è andata benissimo. Prima l’erroraccio contro la Francia, poi il parziale riscatto personale contro il Belgio, con diversi interventi prodigiosi che, però, non sono bastati a evitare la sconfitta dell’Italia. Gigio Donnarumma è tornato in Inghilterra, chiamato ad affrontare una sfida molto delicata: far ricredere i tifosi del Manchester City. Dopo le ultime prestazioni tutt’altro che positive, il portiere è stato pesantemente criticato, tanto da spingere alcuni sostenitori a rimpiangere Trafford – strepitoso nel successo dei Tre Leoni contro i campioni del mondo della Spagna – e a chiedere a Maresca di promuovere il vice Rulli. A difesa del portiere di Castellammare di Stabia si è schierato proprio un ex estremo difensore del City e vecchia conoscenza del calcio italiano: Joe Hart.

Donnarumma, il momento no al Manchester City: piovono critiche

Il ritorno dalla Nazionale riporta a galla i problemi che negli ultimi tempi tormentano Donnarumma al Manchester City. Il capitano della Nazionale italiana, infatti, è finito nel mirino dei tifosi dopo alcuni errori che sono costati caro alla sua squadra. Anche l’ex portiere Joe Hart, intervenuto a Overlap Fan Debate e le cui parole sono state rilanciate da Manchester Evening News, non ha nascosto le difficoltà del numero uno azzurro, pur prendendone le difese.

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“Sta attraversando una fase molto umana in questo momento. Non sta parando i palloni che normalmente si aspetterebbe di parare”, ha spiegato l’ex estremo difensore inglese. Hart ha citato anche l’episodio contro il Paris Saint-Germain: “È incredibile come una parata straordinaria di Donnarumma si sia trasformata in un errore clamoroso. Il pallone è finito in rete e da un grande intervento si è passati a parlare di una papera”.

Cosa sta sbagliando Donnarumma secondo Joe Hart

Secondo l’ex numero uno di Torino e Manchester City, le difficoltà di Donnarumma nascono da “piccoli errori tecnici, a volte non è nella posizione giusta”. Poi ha aggiunto: “Non è un portiere particolarmente rapido, non è questa la sua qualità. David Raya, per esempio, è molto veloce. Donnarumma, invece, deve stare in una posizione adeguata e sfruttare la sua apertura di braccia per sfidare gli avversari”.

Hart ritiene che Gigio stia cercando di aiutare troppo la squadra, intervenendo anche in situazioni nelle quali sarebbe più opportuno restare tra i pali. “A volte cerca di fare cose che non dovrebbe fare. Ci siamo passati tutti: quando non raggiungi il tuo solito livello, inizi a cercare qualcosa in più”.

Come può rimediare e l’occasione per far ricredere i tifosi

La soluzione, secondo l’ex portiere della nazionale inglese, è ritrovare tranquillità e tornare a concentrarsi sulle qualità che hanno reso Donnarumma uno dei migliori portieri al mondo. “Ha semplicemente bisogno di un momento di calma. Il club ha investito su di lui e ha già compiuto parate che hanno fatto vincere le partite”, ha sottolineato, ricordando gli interventi contro Liverpool e Manchester United, capaci di fare la differenza.

Il consiglio è quello di non inseguire a tutti i costi il modello del portiere moderno: “Devi saper fare i passaggi semplici, capire a chi puoi dare il pallone e quando invece sei in difficoltà devi liberartene. Voglio vedere Donnarumma tornare a essere quel portiere che fa grandi parate”. A partire già dalla prossima partita, of course. Il Manchester City, reduce da due ko di fila in Premier League, è chiamato al riscatto in casa contro il Fulham, prima della sfida di Champions – sempre all’Etihad – contro il Napoli. Centottanta minuti da osservato speciale per Gigio.