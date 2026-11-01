Arezzo-Ascoli è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 10 punti e l'Ascoli che invece è al 3° posto in classifica con 18 punti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 4 reti.
Arezzo-Ascoli si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Ascoli è il signor Mattia Drigo. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Mattia Drigo ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Arezzo-Ascoli in tv o in streaming
- Partita: Arezzo-Ascoli
- Data: domenica 1 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Arezzo
- Stadio: Città di Arezzo
- Arbitro: Mattia Drigo
Arezzo-Ascoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Arezzo-Ascoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Arezzo - Ascoli?
- La gara tra Arezzo e Ascoli si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Arezzo - Ascoli?
- L'arbitro del match sarà Mattia Drigo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Arezzo - Ascoli sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Arezzo - Ascoli?
- La partita si gioca a Arezzo
- In che stadio si gioca Arezzo - Ascoli?
- Stadio Città di Arezzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol, mentre il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 4 gol
- Chi trasmette la partita Arezzo - Ascoli?
- La partita tra Arezzo e Ascoli verrà trasmessa da DAZN