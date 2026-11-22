Arezzo-Padova è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 11 punti e il Padova che invece è al 11° posto in classifica con 15 punti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.
Il Padova ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pastina con 2 reti.
Arezzo-Padova si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Padova è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Arezzo-Padova in tv o in streaming
- Partita: Arezzo-Padova
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Arezzo
- Stadio: Città di Arezzo
- Arbitro: Daniele Perenzoni
Arezzo-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 22-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Arezzo-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Arezzo - Padova?
- La gara tra Arezzo e Padova si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Arezzo - Padova?
- L'arbitro del match sarà Daniele Perenzoni
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Arezzo - Padova sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Arezzo - Padova?
- La partita si gioca a Arezzo
- In che stadio si gioca Arezzo - Padova?
- Stadio Città di Arezzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol, mentre il capocannoniere del Padova è Christian Pastina con 2 gol
- Chi trasmette la partita Arezzo - Padova?
- La partita tra Arezzo e Padova verrà trasmessa da DAZN