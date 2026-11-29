Partita valevole per la 14a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Arezzo-Pisa è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 12 punti e il Pisa che invece è al 7° posto in classifica con 20 punti.

L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 2 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Pittarello con 5 reti.

Arezzo-Pisa si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Pisa è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Arezzo-Pisa in tv o in streaming

Partita : Arezzo-Pisa

: Arezzo-Pisa Data : domenica 29 novembre 2026

: domenica 29 novembre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Arezzo

: Arezzo Stadio : Città di Arezzo

: Città di Arezzo Arbitro: Luca Zufferli

Arezzo-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 29-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:

DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Arezzo-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.