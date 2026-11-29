Arezzo-Pisa è una partita valevole per la 14a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 12 punti e il Pisa che invece è al 7° posto in classifica con 20 punti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Mancuso con 2 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Pittarello con 5 reti.
Arezzo-Pisa si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Pisa è il signor Luca Zufferli di Udine. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Luca Zufferli ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Arezzo-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Arezzo-Pisa
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Arezzo
- Stadio: Città di Arezzo
- Arbitro: Luca Zufferli
Arezzo-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 29-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Arezzo-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Arezzo - Pisa?
- La gara tra Arezzo e Pisa si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Arezzo - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Luca Zufferli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Arezzo - Pisa sarà Luca Massimi
- Dove si gioca Arezzo - Pisa?
- La partita si gioca a Arezzo
- In che stadio si gioca Arezzo - Pisa?
- Stadio Città di Arezzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Arezzo è Leonardo Mancuso con 2 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Filippo Pittarello con 5 gol
- Chi trasmette la partita Arezzo - Pisa?
- La partita tra Arezzo e Pisa verrà trasmessa da DAZN