Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Ascoli-Palermo è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 19 punti e il Palermo che invece è al 1° posto in classifica con 26 punti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 4 reti.

Il Palermo ha ottenuto finora 8 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 7 reti.

Ascoli-Palermo si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Palermo è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Ascoli-Palermo in tv o in streaming

Partita : Ascoli-Palermo

: Ascoli-Palermo Data : venerdì 6 novembre 2026

: venerdì 6 novembre 2026 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Ascoli Piceno

: Ascoli Piceno Stadio : Cino e Lillo Del Duca

: Cino e Lillo Del Duca Arbitro: Antonio Rapuano

Ascoli-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 06-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Ascoli-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.