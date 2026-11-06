Ascoli-Palermo è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 19 punti e il Palermo che invece è al 1° posto in classifica con 26 punti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 4 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 8 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 7 reti.
Ascoli-Palermo si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Palermo è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Ascoli-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Ascoli-Palermo
- Data: venerdì 6 novembre 2026
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Ascoli Piceno
- Stadio: Cino e Lillo Del Duca
- Arbitro: Antonio Rapuano
Ascoli-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 06-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Ascoli-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Ascoli - Palermo?
- La gara tra Ascoli e Palermo si giocherà venerdì 6 novembre 2026 alle ore 20:30
- Chi è l'arbitro di Ascoli - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Antonio Rapuano
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Ascoli - Palermo sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Ascoli - Palermo?
- La partita si gioca a Ascoli Piceno
- In che stadio si gioca Ascoli - Palermo?
- Stadio Cino e Lillo Del Duca
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 7 gol
- Chi trasmette la partita Ascoli - Palermo?
- La partita tra Ascoli e Palermo verrà trasmessa da DAZN