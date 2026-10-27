Ascoli-Sampdoria è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 15 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 5 punti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Gori con 3 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 3 reti.
Ascoli-Sampdoria si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Sampdoria è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Ascoli-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Ascoli-Sampdoria
- Data: martedì 27 ottobre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Ascoli Piceno
- Stadio: Cino e Lillo Del Duca
- Arbitro:
Ascoli-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Ascoli-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Ascoli - Sampdoria?
- La gara tra Ascoli e Sampdoria si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Ascoli - Sampdoria?
- La partita si gioca a Ascoli Piceno
- In che stadio si gioca Ascoli - Sampdoria?
- Stadio Cino e Lillo Del Duca
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Gabriele Gori con 3 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 3 gol
- Chi trasmette la partita Ascoli - Sampdoria?
- La partita tra Ascoli e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN