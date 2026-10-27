Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Ascoli-Sampdoria è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 15 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 5 punti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Gori con 3 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 16. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 3 reti.

Ascoli-Sampdoria si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Sampdoria è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Ascoli-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Ascoli-Sampdoria

: Ascoli-Sampdoria Data : martedì 27 ottobre 2026

: martedì 27 ottobre 2026 Orario : 20:00

: 20:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Ascoli Piceno

: Ascoli Piceno Stadio : Cino e Lillo Del Duca

: Cino e Lillo Del Duca Arbitro:

Ascoli-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

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Il link al live di Ascoli-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.