Partita valevole per la 12a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Ascoli-Vicenza è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 20 punti e il Vicenza che invece è al 19° posto in classifica con 9 punti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 4 reti.

Il Vicenza ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicola Rauti con 2 reti.

Ascoli-Vicenza si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Vicenza è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Ascoli-Vicenza in tv o in streaming

Partita : Ascoli-Vicenza

: Ascoli-Vicenza Data : sabato 21 novembre 2026

: sabato 21 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Ascoli Piceno

: Ascoli Piceno Stadio : Cino e Lillo Del Duca

: Cino e Lillo Del Duca Arbitro: Michael Fabbri

Ascoli-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:

DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Ascoli-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.