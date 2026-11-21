Ascoli-Vicenza è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 20 punti e il Vicenza che invece è al 19° posto in classifica con 9 punti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 5 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 4 reti.
Il Vicenza ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicola Rauti con 2 reti.
Ascoli-Vicenza si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Vicenza è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Ascoli-Vicenza in tv o in streaming
- Partita: Ascoli-Vicenza
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Ascoli Piceno
- Stadio: Cino e Lillo Del Duca
- Arbitro: Michael Fabbri
Ascoli-Vicenza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Ascoli-Vicenza sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Ascoli - Vicenza?
- La gara tra Ascoli e Vicenza si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Ascoli - Vicenza?
- L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Ascoli - Vicenza sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Ascoli - Vicenza?
- La partita si gioca a Ascoli Piceno
- In che stadio si gioca Ascoli - Vicenza?
- Stadio Cino e Lillo Del Duca
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Vicenza è Nicola Rauti con 2 gol
- Chi trasmette la partita Ascoli - Vicenza?
- La partita tra Ascoli e Vicenza verrà trasmessa da DAZN