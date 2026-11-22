Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2026/2027

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Atalanta-Inter è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 14 punti e l'Inter che invece è al 3° posto in classifica con 28 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 7 reti.

L'Inter ha ottenuto finora 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 6 reti.

Atalanta-Inter si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Inter è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Inter in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Inter

: Atalanta-Inter Data : domenica 22 novembre 2026

: domenica 22 novembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Fabio Maresca

Atalanta-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 22-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Inter sarà inserito un'ora prima del match.