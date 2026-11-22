Atalanta-Inter è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 14 punti e l'Inter che invece è al 3° posto in classifica con 28 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 7 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 9 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 6 reti.
Atalanta-Inter si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Inter è il signor Fabio Maresca di Napoli. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Fabio Maresca ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Inter in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Inter
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Fabio Maresca
Atalanta-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 22-11-2026.
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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
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Il link al live di Atalanta-Inter sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Inter?
- La gara tra Atalanta e Inter si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Inter?
- L'arbitro del match sarà Fabio Maresca
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Inter sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Atalanta - Inter?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Inter?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 7 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Marcus Thuram con 6 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Inter?
- La partita tra Atalanta e Inter verrà trasmessa da DAZN