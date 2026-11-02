Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

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Atalanta-Parma è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 11 punti e il Parma che invece è al 18° posto in classifica con 5 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 6 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.

Atalanta-Parma si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Parma è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Parma in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Parma

: Atalanta-Parma Data : lunedì 2 novembre 2026

: lunedì 2 novembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Valerio Crezzini

Atalanta-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 02-11-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Parma sarà inserito un'ora prima del match.