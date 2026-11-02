Atalanta-Parma è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 11 punti e il Parma che invece è al 18° posto in classifica con 5 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 6 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è David Romero con 2 reti.
Atalanta-Parma si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Parma è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Parma in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Parma
- Data: lunedì 2 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Valerio Crezzini
Atalanta-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 02-11-2026.
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Il link al live di Atalanta-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Parma?
- La gara tra Atalanta e Parma si giocherà lunedì 2 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Parma?
- L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Parma sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Atalanta - Parma?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Parma?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol, mentre il capocannoniere del Parma è David Romero con 2 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Parma?
- La partita tra Atalanta e Parma verrà trasmessa da DAZN