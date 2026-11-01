Avellino-Pisa è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 12 punti e il Pisa che invece è al 5° posto in classifica con 15 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 3 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 4 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Pittarello con 4 reti.
Avellino-Pisa si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Pisa è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Avellino-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Pisa
- Data: domenica 1 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Kevin Bonacina
Avellino-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Avellino-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Avellino - Pisa?
- La gara tra Avellino e Pisa si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Avellino - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Avellino - Pisa sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Avellino - Pisa?
- La partita si gioca a Avellino
- In che stadio si gioca Avellino - Pisa?
- Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Filippo Pittarello con 4 gol
- Chi trasmette la partita Avellino - Pisa?
- La partita tra Avellino e Pisa verrà trasmessa da DAZN