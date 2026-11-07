Benevento-Avellino è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 15 punti e l'Avellino che invece è al 6° posto in classifica con 15 punti.
Il Benevento ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 3 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 5 reti.
Benevento-Avellino si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Avellino è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini.
Dove vedere Benevento-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Benevento-Avellino
- Data: sabato 7 novembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Benevento
- Stadio: Ciro Vigorito
- Arbitro: Maurizio Mariani
Benevento-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 07-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Benevento-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Benevento - Avellino?
- La gara tra Benevento e Avellino si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Benevento - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Benevento - Avellino sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Benevento - Avellino?
- La partita si gioca a Benevento
- In che stadio si gioca Benevento - Avellino?
- Stadio Ciro Vigorito
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 5 gol
- Chi trasmette la partita Benevento - Avellino?
- La partita tra Benevento e Avellino verrà trasmessa da DAZN