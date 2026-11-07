Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Benevento-Avellino è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 15 punti e l'Avellino che invece è al 6° posto in classifica con 15 punti.

Il Benevento ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 3 reti.

L'Avellino ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 5 reti.

Benevento-Avellino si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Avellino è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini.

Dove vedere Benevento-Avellino in tv o in streaming

Partita : Benevento-Avellino

: Benevento-Avellino Data : sabato 7 novembre 2026

: sabato 7 novembre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Benevento

: Benevento Stadio : Ciro Vigorito

: Ciro Vigorito Arbitro: Maurizio Mariani

Benevento-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 07-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:

DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Benevento-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.