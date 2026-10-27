Benevento-Catanzaro è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 14 punti e il Catanzaro che invece è al 20° posto in classifica con 4 punti.
Il Benevento ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonis Siatounis con 3 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.
Benevento-Catanzaro si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Catanzaro è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Benevento-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Benevento-Catanzaro
- Data: martedì 27 ottobre 2026
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Benevento
- Stadio: Ciro Vigorito
- Arbitro:
Benevento-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Benevento-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Benevento - Catanzaro?
- La gara tra Benevento e Catanzaro si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 19:00
- Dove si gioca Benevento - Catanzaro?
- La partita si gioca a Benevento
- In che stadio si gioca Benevento - Catanzaro?
- Stadio Ciro Vigorito
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Benevento è Antonis Siatounis con 3 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 2 gol
- Chi trasmette la partita Benevento - Catanzaro?
- La partita tra Benevento e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN