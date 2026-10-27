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CALCIO SERIE B

Benevento-Catanzaro come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Benevento-Catanzaro è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 14 punti e il Catanzaro che invece è al 20° posto in classifica con 4 punti.

Il Benevento ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonis Siatounis con 3 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.

Benevento-Catanzaro si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Catanzaro è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Benevento-Catanzaro in tv o in streaming

  • Partita: Benevento-Catanzaro
  • Data: martedì 27 ottobre 2026
  • Orario: 19:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Benevento
  • Stadio: Ciro Vigorito
  • Arbitro:

Benevento-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Benevento-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Benevento - Catanzaro?
La gara tra Benevento e Catanzaro si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 19:00
Dove si gioca Benevento - Catanzaro?
La partita si gioca a Benevento
In che stadio si gioca Benevento - Catanzaro?
Stadio Ciro Vigorito
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Benevento è Antonis Siatounis con 3 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 2 gol
Chi trasmette la partita Benevento - Catanzaro?
La partita tra Benevento e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN
Benevento-Catanzaro come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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