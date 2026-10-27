Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Benevento-Catanzaro è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Benevento che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 14 punti e il Catanzaro che invece è al 20° posto in classifica con 4 punti.

Il Benevento ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonis Siatounis con 3 reti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.

Benevento-Catanzaro si gioca allo stadio Ciro Vigorito di Benevento; arbitro di Benevento - Catanzaro è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Benevento-Catanzaro in tv o in streaming

Partita : Benevento-Catanzaro

: Benevento-Catanzaro Data : martedì 27 ottobre 2026

: martedì 27 ottobre 2026 Orario : 19:00

: 19:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Benevento

: Benevento Stadio : Ciro Vigorito

: Ciro Vigorito Arbitro:

Benevento-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Benevento-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.