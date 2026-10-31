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Bologna-Monza come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Bologna-Monza è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 11 punti e il Monza che invece è al 16° posto in classifica con 7 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Samuel Mbangula con 3 reti.
Il Monza ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 8 reti.

Bologna-Monza si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Monza è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi.

Dove vedere Bologna-Monza in tv o in streaming

  • Partita: Bologna-Monza
  • Data: sabato 31 ottobre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bologna
  • Stadio: Renato Dall'Ara
  • Arbitro: Andrea Zanotti

Bologna-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Monza sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Bologna - Monza?
La gara tra Bologna e Monza si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Bologna - Monza?
L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Bologna - Monza sarà Federico Dionisi
Dove si gioca Bologna - Monza?
La partita si gioca a Bologna
In che stadio si gioca Bologna - Monza?
Stadio Renato Dall'Ara
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Samuel Mbangula con 3 gol, mentre il capocannoniere del Monza è Gustavo Varela con 8 gol
Chi trasmette la partita Bologna - Monza?
La partita tra Bologna e Monza verrà trasmessa da DAZN
Bologna-Monza come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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