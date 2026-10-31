Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

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Bologna-Monza è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 11 punti e il Monza che invece è al 16° posto in classifica con 7 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Samuel Mbangula con 3 reti.

Il Monza ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Gustavo Varela con 8 reti.

Bologna-Monza si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Monza è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi.

Dove vedere Bologna-Monza in tv o in streaming

Partita : Bologna-Monza

: Bologna-Monza Data : sabato 31 ottobre 2026

: sabato 31 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Andrea Zanotti

Bologna-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Monza sarà inserito un'ora prima del match.