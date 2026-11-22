Bologna-Udinese è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 17 punti e l'Udinese che invece è al 20° posto in classifica con 5 punti.
Il Bologna ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 3 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.
Bologna-Udinese si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Udinese è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Bologna-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Bologna-Udinese
- Data: domenica 22 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bologna
- Stadio: Renato Dall'Ara
- Arbitro: Livio Marinelli
Bologna-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2026.
Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A
I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:
- DAZN Goal: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.
- DAZN Full: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.
- DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.
Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Bologna-Udinese live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Bologna-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Bologna - Udinese?
- La gara tra Bologna e Udinese si giocherà domenica 22 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Bologna - Udinese?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Bologna - Udinese sarà Alberto Santoro
- Dove si gioca Bologna - Udinese?
- La partita si gioca a Bologna
- In che stadio si gioca Bologna - Udinese?
- Stadio Renato Dall'Ara
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Bologna è Federico Bernardeschi con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Udinese è Jurgen Ekkelenkamp con 3 gol
- Chi trasmette la partita Bologna - Udinese?
- La partita tra Bologna e Udinese verrà trasmessa da DAZN