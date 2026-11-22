Partita valevole per la 12a giornata della Serie A 2026/2027

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Bologna-Udinese è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Bologna che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 17 punti e l'Udinese che invece è al 20° posto in classifica con 5 punti.

Il Bologna ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bernardeschi con 3 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Jurgen Ekkelenkamp con 3 reti.

Bologna-Udinese si gioca allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna; arbitro di Bologna - Udinese è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Alberto Santoro. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 2 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Bologna-Udinese in tv o in streaming

Partita : Bologna-Udinese

: Bologna-Udinese Data : domenica 22 novembre 2026

: domenica 22 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bologna

: Bologna Stadio : Renato Dall'Ara

: Renato Dall'Ara Arbitro: Livio Marinelli

Bologna-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Bologna-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.