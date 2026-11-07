Cagliari-Frosinone è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 13 punti e il Frosinone che invece è al 6° posto in classifica con 20 punti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 5 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 8 reti.
Cagliari-Frosinone si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Frosinone è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cagliari-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Cagliari-Frosinone
- Data: sabato 7 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cagliari
- Stadio: Unipol Domus
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Cagliari-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-11-2026.
Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A
I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:
- DAZN Goal: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.
- DAZN Full: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.
- DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.
Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Cagliari-Frosinone live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Cagliari-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cagliari - Frosinone?
- La gara tra Cagliari e Frosinone si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cagliari - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cagliari - Frosinone sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Cagliari - Frosinone?
- La partita si gioca a Cagliari
- In che stadio si gioca Cagliari - Frosinone?
- Stadio Unipol Domus
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 5 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol
- Chi trasmette la partita Cagliari - Frosinone?
- La partita tra Cagliari e Frosinone verrà trasmessa da DAZN