Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2026/2027

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Cagliari-Frosinone è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Cagliari che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 13 punti e il Frosinone che invece è al 6° posto in classifica con 20 punti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 5 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 8 reti.

Cagliari-Frosinone si gioca allo stadio Unipol Domus di Cagliari; arbitro di Cagliari - Frosinone è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 12 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Cagliari-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Cagliari-Frosinone

: Cagliari-Frosinone Data : sabato 7 novembre 2026

: sabato 7 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cagliari

: Cagliari Stadio : Unipol Domus

: Unipol Domus Arbitro: Giovanni Ayroldi

Cagliari-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

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Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Cagliari-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.