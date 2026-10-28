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Carrarese-Arezzo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Carrarese-Arezzo è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 7 punti e l'Arezzo che invece è al 11° posto in classifica con 10 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Rubino con 3 reti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.

Carrarese-Arezzo si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Arezzo è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Carrarese-Arezzo in tv o in streaming

  • Partita: Carrarese-Arezzo
  • Data: mercoledì 28 ottobre 2026
  • Orario: 20:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Carrara
  • Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
  • Arbitro:

Carrarese-Arezzo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 28-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Carrarese-Arezzo sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Carrarese - Arezzo?
La gara tra Carrarese e Arezzo si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:00
Dove si gioca Carrarese - Arezzo?
La partita si gioca a Carrara
In che stadio si gioca Carrarese - Arezzo?
Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Tommaso Rubino con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol
Chi trasmette la partita Carrarese - Arezzo?
La partita tra Carrarese e Arezzo verrà trasmessa da DAZN
Carrarese-Arezzo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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