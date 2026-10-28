Carrarese-Arezzo è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 17° posto in classifica con 7 punti e l'Arezzo che invece è al 11° posto in classifica con 10 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Rubino con 3 reti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.
Carrarese-Arezzo si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Arezzo è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Carrarese-Arezzo in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Arezzo
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro:
Carrarese-Arezzo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 28-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Carrarese-Arezzo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Carrarese - Arezzo?
- La gara tra Carrarese e Arezzo si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Carrarese - Arezzo?
- La partita si gioca a Carrara
- In che stadio si gioca Carrarese - Arezzo?
- Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Tommaso Rubino con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol
- Chi trasmette la partita Carrarese - Arezzo?
- La partita tra Carrarese e Arezzo verrà trasmessa da DAZN