Carrarese-Sampdoria è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 10 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 8 punti.
La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Rubino con 3 reti.
La Sampdoria ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 3 reti.
Carrarese-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Sampdoria è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Carrarese-Sampdoria in tv o in streaming
- Partita: Carrarese-Sampdoria
- Data: domenica 8 novembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Carrara
- Stadio: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Arbitro: Davide Di Marco
Carrarese-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 08-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Carrarese-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Carrarese - Sampdoria?
- La gara tra Carrarese e Sampdoria si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Carrarese - Sampdoria?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Carrarese - Sampdoria sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Carrarese - Sampdoria?
- La partita si gioca a Carrara
- In che stadio si gioca Carrarese - Sampdoria?
- Stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Carrarese è Tommaso Rubino con 3 gol, mentre il capocannoniere della Sampdoria è Lorenzo Insigne con 3 gol
- Chi trasmette la partita Carrarese - Sampdoria?
- La partita tra Carrarese e Sampdoria verrà trasmessa da DAZN