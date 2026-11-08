Partita valevole per la 11a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Carrarese-Sampdoria è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Carrarese che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 10 punti e la Sampdoria che invece è al 19° posto in classifica con 8 punti.

La Carrarese ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Rubino con 3 reti.

La Sampdoria ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Lorenzo Insigne con 3 reti.

Carrarese-Sampdoria si gioca allo stadio Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri di Carrara; arbitro di Carrarese - Sampdoria è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Carrarese-Sampdoria in tv o in streaming

Partita : Carrarese-Sampdoria

: Carrarese-Sampdoria Data : domenica 8 novembre 2026

: domenica 8 novembre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Carrara

: Carrara Stadio : Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri

: Stadio dei Marmi - IV Olimpionici Azzurri Arbitro: Davide Di Marco

Carrarese-Sampdoria è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 08-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:

DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Carrarese-Sampdoria sarà inserito un'ora prima del match.