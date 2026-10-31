Catanzaro-Padova è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 5 punti e il Padova che invece è al 8° posto in classifica con 13 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.
Il Padova ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.
Catanzaro-Padova si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Padova è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Padova in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Padova
- Data: sabato 31 ottobre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Niccolò Turrini
Catanzaro-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 31-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Catanzaro-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Padova?
- La gara tra Catanzaro e Padova si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Catanzaro - Padova?
- L'arbitro del match sarà Niccolò Turrini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Padova sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Catanzaro - Padova?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Padova?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 2 gol, mentre il capocannoniere del Padova è Marco Pompetti con 1 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Padova?
- La partita tra Catanzaro e Padova verrà trasmessa da DAZN