Partita valevole per la 10a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Catanzaro-Padova è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 5 punti e il Padova che invece è al 8° posto in classifica con 13 punti.

Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.

Il Padova ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.

Catanzaro-Padova si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Padova è il signor Niccolò Turrini. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Niccolò Turrini ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 8 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Catanzaro-Padova in tv o in streaming

Partita : Catanzaro-Padova

: Catanzaro-Padova Data : sabato 31 ottobre 2026

: sabato 31 ottobre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Catanzaro

: Catanzaro Stadio : Nicola Ceravolo

: Nicola Ceravolo Arbitro: Niccolò Turrini

Catanzaro-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 31-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Catanzaro-Padova sarà inserito un'ora prima del match.