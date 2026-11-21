Catanzaro-Palermo è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Catanzaro che attualmente si trova al 20° posto in classifica con 6 punti e il Palermo che invece è al 1° posto in classifica con 27 punti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.
Il Palermo ha ottenuto finora 8 vittorie, 3 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 7 reti.
Catanzaro-Palermo si gioca allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro; arbitro di Catanzaro - Palermo è il signor Ermanno Feliciani. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Ermanno Feliciani ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Catanzaro-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Catanzaro-Palermo
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Catanzaro
- Stadio: Nicola Ceravolo
- Arbitro: Ermanno Feliciani
Catanzaro-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 21-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Catanzaro-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Catanzaro - Palermo?
- La gara tra Catanzaro e Palermo si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Catanzaro - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Ermanno Feliciani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Catanzaro - Palermo sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Catanzaro - Palermo?
- La partita si gioca a Catanzaro
- In che stadio si gioca Catanzaro - Palermo?
- Stadio Nicola Ceravolo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 2 gol, mentre il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 7 gol
- Chi trasmette la partita Catanzaro - Palermo?
- La partita tra Catanzaro e Palermo verrà trasmessa da DAZN