Cesena-Ascoli è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 18 punti e l'Ascoli che invece è al 3° posto in classifica con 21 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 4 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 9 reti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 5 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 4 reti.
Cesena-Ascoli si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Ascoli è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Cesena-Ascoli in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Ascoli
- Data: martedì 24 novembre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro:
Cesena-Ascoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 24-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Cesena-Ascoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Ascoli?
- La gara tra Cesena e Ascoli si giocherà martedì 24 novembre 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Cesena - Ascoli?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Ascoli?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 9 gol, mentre il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 4 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Ascoli?
- La partita tra Cesena e Ascoli verrà trasmessa da DAZN