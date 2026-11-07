Cesena-Catanzaro è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 12 punti e il Catanzaro che invece è al 20° posto in classifica con 6 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 8 reti.
Il Catanzaro ha ottenuto finora 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Iemmello con 2 reti.
Cesena-Catanzaro si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Catanzaro è il signor Marco Di Loreto. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Loreto ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 28 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cesena-Catanzaro in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Catanzaro
- Data: sabato 7 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro: Marco Di Loreto
Cesena-Catanzaro è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Cesena-Catanzaro sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Catanzaro?
- La gara tra Cesena e Catanzaro si giocherà sabato 7 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cesena - Catanzaro?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Loreto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cesena - Catanzaro sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Cesena - Catanzaro?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Catanzaro?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 8 gol, mentre il capocannoniere del Catanzaro è Pietro Iemmello con 2 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Catanzaro?
- La partita tra Cesena e Catanzaro verrà trasmessa da DAZN