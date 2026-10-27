Cesena-Empoli è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 8 punti e l'Empoli che invece è al 17° posto in classifica con 7 punti.
Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 2 reti.
Cesena-Empoli si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Empoli è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Cesena-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Cesena-Empoli
- Data: martedì 27 ottobre 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cesena
- Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Arbitro:
Cesena-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Cesena-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cesena - Empoli?
- La gara tra Cesena e Empoli si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:00
- Dove si gioca Cesena - Empoli?
- La partita si gioca a Cesena
- In che stadio si gioca Cesena - Empoli?
- Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 2 gol
- Chi trasmette la partita Cesena - Empoli?
- La partita tra Cesena e Empoli verrà trasmessa da DAZN