Virgilio Sport
CALCIO SERIE B

Cesena-Empoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Cesena-Empoli è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte il Cesena che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 8 punti e l'Empoli che invece è al 17° posto in classifica con 7 punti.

Il Cesena ha ottenuto finora 1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 6 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 2 reti.

Cesena-Empoli si gioca allo stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi di Cesena; arbitro di Cesena - Empoli è il signor . Al VAR ci sarà invece .

Dove vedere Cesena-Empoli in tv o in streaming

  • Partita: Cesena-Empoli
  • Data: martedì 27 ottobre 2026
  • Orario: 20:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Cesena
  • Stadio: Orogel Stadium - Dino Manuzzi
  • Arbitro:

Cesena-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 27-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Cesena-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Cesena - Empoli?
La gara tra Cesena e Empoli si giocherà martedì 27 ottobre 2026 alle ore 20:00
Dove si gioca Cesena - Empoli?
La partita si gioca a Cesena
In che stadio si gioca Cesena - Empoli?
Stadio Orogel Stadium - Dino Manuzzi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Cesena è Cristian Shpendi con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 2 gol
Chi trasmette la partita Cesena - Empoli?
La partita tra Cesena e Empoli verrà trasmessa da DAZN
Cesena-Empoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Salute

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

 SPORT TREND

Global Summit

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio