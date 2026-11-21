Como-Cagliari è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 23 punti e il Cagliari che invece è al 9° posto in classifica con 16 punti.
Il Como ha ottenuto finora 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 5 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 5 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 5 reti.
Como-Cagliari si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Cagliari è il signor Andrea Calzavara. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Calzavara ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Como-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Como-Cagliari
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Andrea Calzavara
Como-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 21-11-2026.
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Il link al live di Como-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Cagliari?
- La gara tra Como e Cagliari si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Como - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Andrea Calzavara
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Cagliari sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Como - Cagliari?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Cagliari?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 5 gol
- Chi trasmette la partita Como - Cagliari?
- La partita tra Como e Cagliari verrà trasmessa da DAZN