Como-Juventus è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 26 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 21 punti.
Il Como ha ottenuto finora 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 5 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 3 reti.
Como-Juventus si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Juventus è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Como-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Como-Juventus
- Data: domenica 29 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Maurizio Mariani
Como-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-11-2026.
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Il link al live di Como-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Juventus?
- La gara tra Como e Juventus si giocherà domenica 29 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Como - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Maurizio Mariani
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Juventus sarà Ivano Pezzuto
- Dove si gioca Como - Juventus?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Juventus?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 3 gol
- Chi trasmette la partita Como - Juventus?
- La partita tra Como e Juventus verrà trasmessa da DAZN