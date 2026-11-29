Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2026/2027

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Como-Juventus è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 26 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 21 punti.

Il Como ha ottenuto finora 8 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 5 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 19 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 3 reti.

Como-Juventus si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Juventus è il signor Maurizio Mariani di Aprilia. Al VAR ci sarà invece Ivano Pezzuto. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maurizio Mariani ha diretto 3 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Como-Juventus in tv o in streaming

Partita : Como-Juventus

: Como-Juventus Data : domenica 29 novembre 2026

: domenica 29 novembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Maurizio Mariani

Como-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.