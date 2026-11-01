Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

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Como-Venezia è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 20 punti e il Venezia che invece è al 20° posto in classifica con 3 punti.

Il Como ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 5 reti.

Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.

Como-Venezia si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Venezia è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso.

Dove vedere Como-Venezia in tv o in streaming

Partita : Como-Venezia

: Como-Venezia Data : domenica 1 novembre 2026

: domenica 1 novembre 2026 Orario : 12:30

: 12:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Como

: Como Stadio : Giuseppe Sinigaglia

: Giuseppe Sinigaglia Arbitro: Maria Ferrieri Caputi

Como-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 01-11-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Como-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.