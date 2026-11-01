Como-Venezia è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Como che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 20 punti e il Venezia che invece è al 20° posto in classifica con 3 punti.
Il Como ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 5 reti.
Il Venezia ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Akor Adams con 2 reti.
Como-Venezia si gioca allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como; arbitro di Como - Venezia è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso.
Dove vedere Como-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Como-Venezia
- Data: domenica 1 novembre 2026
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Como
- Stadio: Giuseppe Sinigaglia
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Como-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 01-11-2026.
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Il link al live di Como-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Como - Venezia?
- La gara tra Como e Venezia si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 12:30
- Chi è l'arbitro di Como - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Como - Venezia sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Como - Venezia?
- La partita si gioca a Como
- In che stadio si gioca Como - Venezia?
- Stadio Giuseppe Sinigaglia
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Como è Tasos Douvikas con 5 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è Akor Adams con 2 gol
- Chi trasmette la partita Como - Venezia?
- La partita tra Como e Venezia verrà trasmessa da DAZN