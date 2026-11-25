Cremonese-Avellino è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 15 punti e l'Avellino che invece è al 5° posto in classifica con 19 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 6 reti.
L'Avellino ha ottenuto finora 5 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 5 reti.
Cremonese-Avellino si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Avellino è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 14 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Cremonese-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Avellino
- Data: mercoledì 25 novembre 2026
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Giuseppe Collu
Cremonese-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 25-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Cremonese-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Avellino?
- La gara tra Cremonese e Avellino si giocherà mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 19:00
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Avellino sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Cremonese - Avellino?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Avellino?
- Stadio Giovanni Zini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Cremonese è Federico Bonazzoli con 6 gol, mentre il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 5 gol
- Chi trasmette la partita Cremonese - Avellino?
- La partita tra Cremonese e Avellino verrà trasmessa da DAZN