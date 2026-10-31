Cremonese-Benevento è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 9 punti e il Benevento che invece è al 5° posto in classifica con 15 punti.
La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.
Il Benevento ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 3 reti.
Cremonese-Benevento si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Benevento è il signor Alessandro Marinelli. Al VAR ci sarà invece Nicolò Marini.
Dove vedere Cremonese-Benevento in tv o in streaming
- Partita: Cremonese-Benevento
- Data: sabato 31 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Cremona
- Stadio: Giovanni Zini
- Arbitro: Alessandro Marinelli
Cremonese-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Cremonese-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Cremonese - Benevento?
- La gara tra Cremonese e Benevento si giocherà sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Cremonese - Benevento?
- L'arbitro del match sarà Alessandro Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Cremonese - Benevento sarà Nicolò Marini
- Dove si gioca Cremonese - Benevento?
- La partita si gioca a Cremona
- In che stadio si gioca Cremonese - Benevento?
- Stadio Giovanni Zini
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Cremonese è Federico Bonazzoli con 4 gol, mentre il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 3 gol
- Chi trasmette la partita Cremonese - Benevento?
- La partita tra Cremonese e Benevento verrà trasmessa da DAZN