Partita valevole per la 10a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Cremonese-Benevento è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte la Cremonese che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 9 punti e il Benevento che invece è al 5° posto in classifica con 15 punti.

La Cremonese ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 4 reti.

Il Benevento ha ottenuto finora 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 3 reti.

Cremonese-Benevento si gioca allo stadio Giovanni Zini di Cremona; arbitro di Cremonese - Benevento è il signor Alessandro Marinelli. Al VAR ci sarà invece Nicolò Marini.

Dove vedere Cremonese-Benevento in tv o in streaming

Partita : Cremonese-Benevento

: Cremonese-Benevento Data : sabato 31 ottobre 2026

: sabato 31 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Cremona

: Cremona Stadio : Giovanni Zini

: Giovanni Zini Arbitro: Alessandro Marinelli

Cremonese-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Cremonese-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.