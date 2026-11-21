Empoli-Pisa è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 9 punti e il Pisa che invece è al 8° posto in classifica con 16 punti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 4 reti.
Il Pisa ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Pittarello con 4 reti.
Empoli-Pisa si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Pisa è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Empoli-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Empoli-Pisa
- Data: sabato 21 novembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Empoli
- Stadio: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Arbitro: Federico La Penna
Empoli-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 21-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Empoli-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Empoli - Pisa?
- La gara tra Empoli e Pisa si giocherà sabato 21 novembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Empoli - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Empoli - Pisa sarà Daniele Rutella
- Dove si gioca Empoli - Pisa?
- La partita si gioca a Empoli
- In che stadio si gioca Empoli - Pisa?
- Stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 4 gol, mentre il capocannoniere del Pisa è Filippo Pittarello con 4 gol
- Chi trasmette la partita Empoli - Pisa?
- La partita tra Empoli e Pisa verrà trasmessa da DAZN