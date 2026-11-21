Partita valevole per la 12a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Empoli-Pisa è una partita valevole per la 12a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Empoli che attualmente si trova al 18° posto in classifica con 9 punti e il Pisa che invece è al 8° posto in classifica con 16 punti.

L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 4 reti.

Il Pisa ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Filippo Pittarello con 4 reti.

Empoli-Pisa si gioca allo stadio Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli; arbitro di Empoli - Pisa è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Daniele Rutella. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Empoli-Pisa in tv o in streaming

Partita : Empoli-Pisa

: Empoli-Pisa Data : sabato 21 novembre 2026

: sabato 21 novembre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Empoli

: Empoli Stadio : Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena

: Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena Arbitro: Federico La Penna

Empoli-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 21-11-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B con tre diversi piani:

DAZN Goal (evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(evoluzione del vecchio Goal Pass): è il piano più economico, dedicato al calcio. Include tutta la Serie BKT, tre partite a giornata della Serie A Enilive e il calcio internazionale. Permette la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Full (sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

(sostituisce il vecchio Standard): include tutta la Serie B, tutta la Serie A Enilive e l’intera offerta multisport di DAZN. Consente la visione contemporanea su 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family (prende il posto del vecchio Plus): ha gli stessi contenuti sportivi del piano Full, ma permette la visione contemporanea su 2 dispositivi anche se connessi a reti internet diverse.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Empoli-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.