Fiorentina-Atalanta è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e l'Atalanta che invece è al 12° posto in classifica con 10 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 6 reti.
Fiorentina-Atalanta si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Atalanta è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Atalanta
- Data: giovedì 29 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Federico La Penna
Fiorentina-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2026.
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Il link al live di Fiorentina-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Atalanta?
- La gara tra Fiorentina e Atalanta si giocherà giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Atalanta?
- L'arbitro del match sarà Federico La Penna
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Atalanta sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Fiorentina - Atalanta?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Atalanta?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 6 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Atalanta?
- La partita tra Fiorentina e Atalanta verrà trasmessa da DAZN