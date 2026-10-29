Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

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Fiorentina-Atalanta è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 19° posto in classifica con 4 punti e l'Atalanta che invece è al 12° posto in classifica con 10 punti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 3 reti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 15. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 6 reti.

Fiorentina-Atalanta si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Atalanta è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Fiorentina-Atalanta in tv o in streaming

Partita : Fiorentina-Atalanta

: Fiorentina-Atalanta Data : giovedì 29 ottobre 2026

: giovedì 29 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Firenze

: Firenze Stadio : Artemio Franchi

: Artemio Franchi Arbitro: Federico La Penna

Fiorentina-Atalanta è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 29-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Fiorentina-Atalanta sarà inserito un'ora prima del match.