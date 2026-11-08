Fiorentina-Juventus è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte la Fiorentina che attualmente si trova al 15° posto in classifica con 8 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 17 punti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 15 gol e ne ha subiti 23. Il giocatore che ha segnato più gol è Franco Mastantuono con 4 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.
Fiorentina-Juventus si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze; arbitro di Fiorentina - Juventus è il signor Andrea Colombo di Como. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Colombo ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Fiorentina-Juventus
- Data: domenica 8 novembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Firenze
- Stadio: Artemio Franchi
- Arbitro: Andrea Colombo
Fiorentina-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 08-11-2026.
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Il link al live di Fiorentina-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Fiorentina - Juventus?
- La gara tra Fiorentina e Juventus si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Fiorentina - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Andrea Colombo
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Fiorentina - Juventus sarà Aleandro Di Paolo
- Dove si gioca Fiorentina - Juventus?
- La partita si gioca a Firenze
- In che stadio si gioca Fiorentina - Juventus?
- Stadio Artemio Franchi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere della Fiorentina è Franco Mastantuono con 4 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
- Chi trasmette la partita Fiorentina - Juventus?
- La partita tra Fiorentina e Juventus verrà trasmessa da DAZN