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Frosinone-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Frosinone-Lecce è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 14 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 7 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Frosinone-Lecce si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Lecce è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Lecce in tv o in streaming

  • Partita: Frosinone-Lecce
  • Data: giovedì 29 ottobre 2026
  • Orario: 18:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Frosinone
  • Stadio: Benito Stirpe
  • Arbitro: Rosario Abisso

Frosinone-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Frosinone - Lecce?
La gara tra Frosinone e Lecce si giocherà giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 18:30
Chi è l'arbitro di Frosinone - Lecce?
L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Frosinone - Lecce sarà Marco Piccinini
Dove si gioca Frosinone - Lecce?
La partita si gioca a Frosinone
In che stadio si gioca Frosinone - Lecce?
Stadio Benito Stirpe
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 7 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
Chi trasmette la partita Frosinone - Lecce?
La partita tra Frosinone e Lecce verrà trasmessa da DAZN
Frosinone-Lecce come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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