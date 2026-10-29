Frosinone-Lecce è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 14 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 7 reti.
Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.
Frosinone-Lecce si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Lecce è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Lecce
- Data: giovedì 29 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Rosario Abisso
Frosinone-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-10-2026.
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Il link al live di Frosinone-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Lecce?
- La gara tra Frosinone e Lecce si giocherà giovedì 29 ottobre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Lecce?
- L'arbitro del match sarà Rosario Abisso
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Lecce sarà Marco Piccinini
- Dove si gioca Frosinone - Lecce?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Lecce?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 7 gol, mentre il capocannoniere del Lecce è Lassana Coulibaly con 2 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Lecce?
- La partita tra Frosinone e Lecce verrà trasmessa da DAZN