Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

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Frosinone-Lecce è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 14 punti e il Lecce che invece è al 14° posto in classifica con 9 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 7 reti.

Il Lecce ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 9 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Lassana Coulibaly con 2 reti.

Frosinone-Lecce si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Lecce è il signor Rosario Abisso di Palermo. Al VAR ci sarà invece Marco Piccinini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Rosario Abisso ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Lecce in tv o in streaming

Partita : Frosinone-Lecce

: Frosinone-Lecce Data : giovedì 29 ottobre 2026

: giovedì 29 ottobre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Frosinone

: Frosinone Stadio : Benito Stirpe

: Benito Stirpe Arbitro: Rosario Abisso

Frosinone-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 29-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.