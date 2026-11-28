Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Frosinone-Parma è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 20 punti e il Parma che invece è al 17° posto in classifica con 8 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 8 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Lontani con 3 reti.

Frosinone-Parma si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Parma è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Parma in tv o in streaming

Partita : Frosinone-Parma

: Frosinone-Parma Data : sabato 28 novembre 2026

: sabato 28 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Frosinone

: Frosinone Stadio : Benito Stirpe

: Benito Stirpe Arbitro: Kevin Bonacina

Frosinone-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 28-11-2026.

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Parma sarà inserito un'ora prima del match.