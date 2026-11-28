Frosinone-Parma è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 20 punti e il Parma che invece è al 17° posto in classifica con 8 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 6 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 8 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Simone Lontani con 3 reti.
Frosinone-Parma si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Parma è il signor Kevin Bonacina. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Kevin Bonacina ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Parma in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Parma
- Data: sabato 28 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Kevin Bonacina
Frosinone-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 28-11-2026.
Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A
I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:
- DAZN Goal: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.
- DAZN Full: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.
- DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.
Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Frosinone-Parma live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Frosinone-Parma sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Parma?
- La gara tra Frosinone e Parma si giocherà sabato 28 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Parma?
- L'arbitro del match sarà Kevin Bonacina
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Parma sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Frosinone - Parma?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Parma?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Simone Lontani con 3 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Parma?
- La partita tra Frosinone e Parma verrà trasmessa da DAZN