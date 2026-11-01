Partita valevole per la 10a giornata della Serie A 2026/2027

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Frosinone-Torino è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 17 punti e il Torino che invece è al 10° posto in classifica con 13 punti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 8 reti.

Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 4 reti.

Frosinone-Torino si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Torino è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Frosinone-Torino in tv o in streaming

Partita : Frosinone-Torino

: Frosinone-Torino Data : domenica 1 novembre 2026

: domenica 1 novembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Frosinone

: Frosinone Stadio : Benito Stirpe

: Benito Stirpe Arbitro: Giuseppe Mucera

Frosinone-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Frosinone-Torino sarà inserito un'ora prima del match.