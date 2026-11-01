Frosinone-Torino è una partita valevole per la 10a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Frosinone che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 17 punti e il Torino che invece è al 10° posto in classifica con 13 punti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 8 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Ché Adams con 4 reti.
Frosinone-Torino si gioca allo stadio Benito Stirpe di Frosinone; arbitro di Frosinone - Torino è il signor Giuseppe Mucera. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Giuseppe Mucera ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 1 cartellino giallo e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Frosinone-Torino in tv o in streaming
- Partita: Frosinone-Torino
- Data: domenica 1 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Frosinone
- Stadio: Benito Stirpe
- Arbitro: Giuseppe Mucera
Frosinone-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 01-11-2026.
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Il link al live di Frosinone-Torino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Frosinone - Torino?
- La gara tra Frosinone e Torino si giocherà domenica 1 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Frosinone - Torino?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Mucera
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Frosinone - Torino sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Frosinone - Torino?
- La partita si gioca a Frosinone
- In che stadio si gioca Frosinone - Torino?
- Stadio Benito Stirpe
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 8 gol, mentre il capocannoniere del Torino è Ché Adams con 4 gol
- Chi trasmette la partita Frosinone - Torino?
- La partita tra Frosinone e Torino verrà trasmessa da DAZN