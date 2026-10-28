Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

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Genoa-Juventus è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 7 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 14 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 3 reti.

La Juventus ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.

Genoa-Juventus si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Juventus è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Juventus in tv o in streaming

Partita : Genoa-Juventus

: Genoa-Juventus Data : mercoledì 28 ottobre 2026

: mercoledì 28 ottobre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Genova

: Genova Stadio : Luigi Ferraris

: Luigi Ferraris Arbitro: Daniele Doveri

Genoa-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.