Genoa-Juventus è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 7 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 14 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.
Genoa-Juventus si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Juventus è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Juventus in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Juventus
- Data: mercoledì 28 ottobre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Daniele Doveri
Genoa-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-10-2026.
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Il link al live di Genoa-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Juventus?
- La gara tra Genoa e Juventus si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Genoa - Juventus?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Juventus sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Genoa - Juventus?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Juventus?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Juventus?
- La partita tra Genoa e Juventus verrà trasmessa da DAZN