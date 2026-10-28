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Genoa-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Genoa-Juventus è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 7 punti e la Juventus che invece è al 7° posto in classifica con 14 punti.

Il Genoa ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 3 reti.
La Juventus ha ottenuto finora 4 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Bremer con 2 reti.

Genoa-Juventus si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Juventus è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Genoa-Juventus in tv o in streaming

  • Partita: Genoa-Juventus
  • Data: mercoledì 28 ottobre 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Genova
  • Stadio: Luigi Ferraris
  • Arbitro: Daniele Doveri

Genoa-Juventus è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Genoa-Juventus sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Genoa - Juventus?
La gara tra Genoa e Juventus si giocherà mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Genoa - Juventus?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Genoa - Juventus sarà Gianluca Aureliano
Dove si gioca Genoa - Juventus?
La partita si gioca a Genova
In che stadio si gioca Genoa - Juventus?
Stadio Luigi Ferraris
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 3 gol, mentre il capocannoniere della Juventus è Bremer con 2 gol
Chi trasmette la partita Genoa - Juventus?
La partita tra Genoa e Juventus verrà trasmessa da DAZN
Genoa-Juventus come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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