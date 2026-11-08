Genoa-Milan è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte il Genoa che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 13 punti e il Milan che invece è al 5° posto in classifica con 21 punti.
Il Genoa ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Milutin Osmajic con 4 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Adrien Rabiot con 5 reti.
Genoa-Milan si gioca allo stadio Luigi Ferraris di Genova; arbitro di Genoa - Milan è il signor Davide Massa di Imperia. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Davide Massa ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Genoa-Milan in tv o in streaming
- Partita: Genoa-Milan
- Data: domenica 8 novembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Genova
- Stadio: Luigi Ferraris
- Arbitro: Davide Massa
Genoa-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 08-11-2026.
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Il link al live di Genoa-Milan sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Genoa - Milan?
- La gara tra Genoa e Milan si giocherà domenica 8 novembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Genoa - Milan?
- L'arbitro del match sarà Davide Massa
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Genoa - Milan sarà Giacomo Camplone
- Dove si gioca Genoa - Milan?
- La partita si gioca a Genova
- In che stadio si gioca Genoa - Milan?
- Stadio Luigi Ferraris
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere del Genoa è Milutin Osmajic con 4 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Adrien Rabiot con 5 gol
- Chi trasmette la partita Genoa - Milan?
- La partita tra Genoa e Milan verrà trasmessa da DAZN