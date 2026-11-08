Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2026/2027

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Inter-Como è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Inter che attualmente si trova al 3° posto in classifica con 25 punti e il Como che invece è al 4° posto in classifica con 23 punti.

L'Inter ha ottenuto finora 8 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Marcus Thuram con 5 reti.

Il Como ha ottenuto finora 7 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 18 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Tasos Douvikas con 5 reti.

Inter-Como si gioca allo stadio Stadio Giuseppe Meazza di Milano; arbitro di Inter - Como è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 3 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Inter-Como in tv o in streaming

Partita : Inter-Como

: Inter-Como Data : domenica 8 novembre 2026

: domenica 8 novembre 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Milano

: Milano Stadio : Stadio Giuseppe Meazza

: Stadio Giuseppe Meazza Arbitro: Daniele Chiffi

Inter-Como è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 08-11-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Con quale abbonamento DAZN si vede la Serie A

I diritti della Serie A Enilive si dividono così sui tre piani di DAZN:

DAZN Goal : non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match.

: non include tutta la Serie A. Con questo piano si vedono solo 3 partite in co-esclusiva per ogni giornata (114 incontri a stagione), oltre agli highlights di tutti i match. DAZN Full : include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet.

: include tutta la Serie A, cioè tutte le 380 partite della stagione, di cui 266 in esclusiva e 114 in co-esclusiva. La visione contemporanea è limitata a 2 dispositivi collegati alla stessa rete internet. DAZN Family: include tutta la Serie A, con gli stessi contenuti del piano Full. È l’unico piano che permette la visione contemporanea su 2 dispositivi connessi a reti internet diverse.

Chi vuole seguire tutte le partite di una sola squadra di Serie A può scegliere invece DAZN MyClubPass.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Inter-Como sarà inserito un'ora prima del match.